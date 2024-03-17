Xiaomi Civi 4: Teknik Özellikler ve Çıkış Tarihi - Son Dakika
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Teknoloji

Xiaomi Civi 4: Teknik Özellikler ve Çıkış Tarihi

Xiaomi Civi 4: Teknik Özellikler ve Çıkış Tarihi

Xiaomi'nin amiral gemisi modellerine uygun fiyatlı alternatif olarak başlattığı Civi serisi, yeni bir cihazla güncellenecek. Civi 4'ün teknik özellikleri ve çıkış tarihi hakkında son raporlar, telefonun lansman öncesi önemli bir eşiği aştığını gösteriyor. Xiaomi Civi 4, 3C veri tabanında ortaya çıktı ve 67W şarj hızlarını destekleyeceği biliniyor. Cihazın 2.7D mikro kavisli 1.5K çözünürlüklü AMOLED bir panele, metal çerçeve ve cam arka yüzeye sahip olması bekleniyor. Ayrıca Leica imzalı 50 Megapiksel çözünürlüklü ana kameranın yer aldığı üçlü kamera modülü bulunacak. Xiaomi Civi 4'ün tanıtım tarihi ise mayıs 2024 olarak tahmin ediliyor.

17.03.2024 08:29  Güncelleme: 08:31
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Xiaomi'nin amiral gemisi modellerine uygun fiyatlı alternatif olarak geçtiğimiz yıllarda başlattığı Civi serisi önümüzdeki süreçte yeni bir cihazla güncellenecek. Serinin yeni modelinin Civi 4 olması beklenirken, son raporlar akıllı telefonun lansman öncesi önemli bir eşiği aştığını gözler önüne seriyor. İşte Xiaomi Civi 4 teknik özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!

Xiaomi Civi 4 3C veri tabanında – Özellikleri ve çıkış tarihi

Xiaomi Civi 4, 24053P709C model numarasıyla 3C veri tabanında ortaya çıktı. Liste, telefonun 67W şarj hızlarını destekleyeceği dışında herhangi bir özelliğini ortaya çıkarmazken, lansmanın ise çok yakında yapılacağına dair önemli ayrıntıları gözler önüne seriyor.

Xiaomi Civi 4'ün 14 serisine benzer şekilde 2.7D mikro kavisli 1.5K çözünürlüklü AMOLED bir panelle gelmesi kuvvetle muhtemel. Bunun dışında cihazın premium bir hissiyat verebilmesi için amiral gemisi akıllı telefonlara benzer şekilde metal bir çerçeve ve cam arka yüzeye sahip olacağı söyleniyor. Kamera tarafındaysa Leica imzalı 50 Megapiksel çözünürlüklü ana kameranın başı çektiği üçlü kamera modülü yer alacak.

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Sektörde sızıntılarıyla bilinen Smart Pikachu, yaklaşan Civi 4 modelinin tanıtım tarihini ortaya koydu. Buna göre akıllı telefon selefi geçen sene tanıtılan Xiaomi Civi 3'le aynı ay vitrine çıkacak. Bu da mayıs ayına denk geliyor.

Akıllı telefonun şimdiye dek sızdırılan özellikleri şöyle;

ÖzellikDetaylarEkran1.5K Düz Ekrana Sahip 2.7D Mikro Kavisli Camla KaplanmışKameraLeica Ortak Markalı, 50 Megapiksel Sensörlü KameralarİşlemciQualcomm SM8635 (Snapdragon 8s Gen 3) İşlemciPil5.000mAh Kapasiteyi Aşan, 100W'a (Hatta 120W'a) Kadar Hızlı Şarj DesteğiTasarımMetal Çerçeve ve Cam Arka YüzeyLansman TarihiMayıs 2024 (Doğrulanmamış, Önceki Raporlar Tarafından Önerilen Zaman Dilimi)

Kaynak: Shiftdelete

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