Xiaomi'nin amiral gemisi modellerine uygun fiyatlı alternatif olarak geçtiğimiz yıllarda başlattığı Civi serisi önümüzdeki süreçte yeni bir cihazla güncellenecek. Serinin yeni modelinin Civi 4 olması beklenirken, son raporlar akıllı telefonun lansman öncesi önemli bir eşiği aştığını gözler önüne seriyor. İşte Xiaomi Civi 4 teknik özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!
Xiaomi Civi 4 3C veri tabanında – Özellikleri ve çıkış tarihi
Xiaomi Civi 4, 24053P709C model numarasıyla 3C veri tabanında ortaya çıktı. Liste, telefonun 67W şarj hızlarını destekleyeceği dışında herhangi bir özelliğini ortaya çıkarmazken, lansmanın ise çok yakında yapılacağına dair önemli ayrıntıları gözler önüne seriyor.
Xiaomi Civi 4'ün 14 serisine benzer şekilde 2.7D mikro kavisli 1.5K çözünürlüklü AMOLED bir panelle gelmesi kuvvetle muhtemel. Bunun dışında cihazın premium bir hissiyat verebilmesi için amiral gemisi akıllı telefonlara benzer şekilde metal bir çerçeve ve cam arka yüzeye sahip olacağı söyleniyor. Kamera tarafındaysa Leica imzalı 50 Megapiksel çözünürlüklü ana kameranın başı çektiği üçlü kamera modülü yer alacak.
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Sektörde sızıntılarıyla bilinen Smart Pikachu, yaklaşan Civi 4 modelinin tanıtım tarihini ortaya koydu. Buna göre akıllı telefon selefi geçen sene tanıtılan Xiaomi Civi 3'le aynı ay vitrine çıkacak. Bu da mayıs ayına denk geliyor.
Akıllı telefonun şimdiye dek sızdırılan özellikleri şöyle;
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Civi 4: Teknik Özellikler ve Çıkış Tarihi - Son Dakika ABD yaptırımlarının gölgesinde faaliyetlerini sürdüren Huawei, Nova 12 serisine uygun fiyatlı bir ekleme yapmayı planlıyor. Nova 12S özellikleri sızdırıldı ve cihazda Qualcomm Snapdragon 778G işlemci kullanılacak. 5G desteği olmayan telefonun kamerası ve tasarımıyla dikkat çekeceği söyleniyor. Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Xiaomi, elektrikli sedan otomobili SU7 için on binlerce rezervasyon talebi aldı. Xiaomi CEO'su Lei Jun, araca olan talebin büyük olduğunu ve şirketin bu talebe yetişebilmek için yoğun mesai yapacağını açıkladı. SU7'nin fiyatı henüz belirlenmedi, ancak iddialara göre 28 bin doların üstünde olması bekleniyor. Xiaomi, YouTube ile iş birliği yaparak kullanıcılarına ücretsiz YouTube Premium aboneliği dağıtıyor. Bazı modelleri için 6 aya kadar ücretsiz YouTube Premium erişimi sağlayacak. Xiaomi'nin bu teklifi, marka sadakatini artırmak ve kullanıcılara ek bir değer sunmak için stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Taylan Yıldız, gençlerin teknoloji alanında neler istediğini ve sahip olması gerekenleri anlamak için Counter Strike 2 oynayarak iletişim kurdu. Yıldız, belediyelerin girişimcilik ekosistemini desteklemesi ve teknolojiyi kullanarak şehir yönetimini daha verimli hale getirmesi gerektiğine inanıyor. Geçen yıl kullanıcılarla buluşturulan Nothing Ear (1), şeffaf kablosuz kulaklık sloganıyla dikkat çekmişti. Şimdi ise, beklenen Ear (2) modeli yerine, şaşırtıcı bir şekilde Nothing Ear (stick) piyasaya sürüldü. Yeni kulaklıkta 12.6 mm dinamik sürücü bulunuyor, bu da ses performansının daha da artacağı anlamına geliyor. Ayrıca, Bluetooth 5.2 ve düşük gecikme imkanı sunan Low lag mode teknolojisi gibi özelliklerle geliyor. Nothing Ear (stick), IP54 sertifikasıyla suya ve terlemeye karşı dayanıklı bir tasarıma sahip. Tek şarjla 7 saate kadar müzik dinleme veya 3 saate kadar konuşma süresi sunan kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 29 saate kadar müzik ve 12 saate kadar konuşma imkanı sağlıyor. Nothing Ear (stick) ABD'de 99 dolar, Avrupa'da ise 119 euro fiyatla satışa sunulacak. F-35 için 5 yıl gecikmenin ardından tam oranlı seri üretim kararı alındı. Pentagon, uçağın tüm testleri tamamladığını ve 5. nesil görev olgunluğuna eriştiğini açıkladı. Bu kararla birlikte F-35, 13 Mart 2022 tarihinden itibaren 5. nesil uçak unvanının sahibi oldu. Geçtiğimiz hafta Insider Gaming'den Tom Henderson'ın sızdırdığı bilgilere göre PlayStation 5 Pro'nun çıkış tarihi, önümüzdeki tatil sezonunda olabilir. Yeni konsolun 4K çözünürlükte geliştirilmiş ve sabit kare hızı sunacağı, ayrıca 8K çözünürlük için bir 'performans modu' olacağı tahmin ediliyor. Ancak stok sorunları ve üretim süreci, talebi karşılamak konusunda bazı zorluklar yaratabilir. Sony, akıllı telefon pazarında eski günlerine geri dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yakında piyasaya süreceği Sony Xperia 1 VI modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor. Telefonun tasarımı ince çerçeveler ve dikey üçlü kamera kurulumuyla dikkat çekiyor. Özellikleri arasında 2K ekran çözünürlüğü ve üç adet 48 MP ana kamera sensörü bulunuyor. Sony Xperia 1 VI'nin mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Güvenlik güçlerinin operasyonlarında kritik öneme sahip olan telsiz bataryaları, ASPİLSAN Enerji tarafından geliştirilen KANGURU akıllı batarya depolama ve şarj sistemi ile daha etkin bir şekilde kullanılabilecek. Bu sistem sayesinde telsiz bataryalarının bakımı düzenli olarak yapılacak ve şarj durumu sürekli olarak izlenebilecek. Ayrıca, KANGURU'nun uzaktan takip imkanı sayesinde bataryaların durumu görülebilecek ve gerektiğinde müdahale edilebilecek. Bu teknolojik çözüm, güvenlik güçlerinin operasyonel verimliliğini artırırken maliyetleri de azaltacak. Mercedes-Benz, Apptronik robotlarıyla işbirliği yaparak insansı robotları kullanacak ve pilot fabrika olacak. Anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı, ancak Mercedes-Benz'in insansı robotlara büyük yatırımlar yapması bekleniyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ederek, İHA, SİHA, insansız helikopter ve insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın üretimi ve çalışmalarını inceledi. Tatar, savunma sanayinin milli olmasının önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin yeni yüzyılında önemli işlere imza atılacağına inandığını ifade etti.
ÖzellikDetaylarEkran1.5K Düz Ekrana Sahip 2.7D Mikro Kavisli Camla KaplanmışKameraLeica Ortak Markalı, 50 Megapiksel Sensörlü KameralarİşlemciQualcomm SM8635 (Snapdragon 8s Gen 3) İşlemciPil5.000mAh Kapasiteyi Aşan, 100W'a (Hatta 120W'a) Kadar Hızlı Şarj DesteğiTasarımMetal Çerçeve ve Cam Arka YüzeyLansman TarihiMayıs 2024 (Doğrulanmamış, Önceki Raporlar Tarafından Önerilen Zaman Dilimi)
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Civi 4: Teknik Özellikler ve Çıkış Tarihi - Son Dakika
ABD yaptırımlarının gölgesinde faaliyetlerini sürdüren Huawei, Nova 12 serisine uygun fiyatlı bir ekleme yapmayı planlıyor. Nova 12S özellikleri sızdırıldı ve cihazda Qualcomm Snapdragon 778G işlemci kullanılacak. 5G desteği olmayan telefonun kamerası ve tasarımıyla dikkat çekeceği söyleniyor.
Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Xiaomi, elektrikli sedan otomobili SU7 için on binlerce rezervasyon talebi aldı. Xiaomi CEO'su Lei Jun, araca olan talebin büyük olduğunu ve şirketin bu talebe yetişebilmek için yoğun mesai yapacağını açıkladı. SU7'nin fiyatı henüz belirlenmedi, ancak iddialara göre 28 bin doların üstünde olması bekleniyor.
Xiaomi, YouTube ile iş birliği yaparak kullanıcılarına ücretsiz YouTube Premium aboneliği dağıtıyor. Bazı modelleri için 6 aya kadar ücretsiz YouTube Premium erişimi sağlayacak. Xiaomi'nin bu teklifi, marka sadakatini artırmak ve kullanıcılara ek bir değer sunmak için stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Taylan Yıldız, gençlerin teknoloji alanında neler istediğini ve sahip olması gerekenleri anlamak için Counter Strike 2 oynayarak iletişim kurdu. Yıldız, belediyelerin girişimcilik ekosistemini desteklemesi ve teknolojiyi kullanarak şehir yönetimini daha verimli hale getirmesi gerektiğine inanıyor.
Geçen yıl kullanıcılarla buluşturulan Nothing Ear (1), şeffaf kablosuz kulaklık sloganıyla dikkat çekmişti. Şimdi ise, beklenen Ear (2) modeli yerine, şaşırtıcı bir şekilde Nothing Ear (stick) piyasaya sürüldü. Yeni kulaklıkta 12.6 mm dinamik sürücü bulunuyor, bu da ses performansının daha da artacağı anlamına geliyor. Ayrıca, Bluetooth 5.2 ve düşük gecikme imkanı sunan Low lag mode teknolojisi gibi özelliklerle geliyor. Nothing Ear (stick), IP54 sertifikasıyla suya ve terlemeye karşı dayanıklı bir tasarıma sahip. Tek şarjla 7 saate kadar müzik dinleme veya 3 saate kadar konuşma süresi sunan kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 29 saate kadar müzik ve 12 saate kadar konuşma imkanı sağlıyor. Nothing Ear (stick) ABD'de 99 dolar, Avrupa'da ise 119 euro fiyatla satışa sunulacak.
F-35 için 5 yıl gecikmenin ardından tam oranlı seri üretim kararı alındı. Pentagon, uçağın tüm testleri tamamladığını ve 5. nesil görev olgunluğuna eriştiğini açıkladı. Bu kararla birlikte F-35, 13 Mart 2022 tarihinden itibaren 5. nesil uçak unvanının sahibi oldu.
Geçtiğimiz hafta Insider Gaming'den Tom Henderson'ın sızdırdığı bilgilere göre PlayStation 5 Pro'nun çıkış tarihi, önümüzdeki tatil sezonunda olabilir. Yeni konsolun 4K çözünürlükte geliştirilmiş ve sabit kare hızı sunacağı, ayrıca 8K çözünürlük için bir 'performans modu' olacağı tahmin ediliyor. Ancak stok sorunları ve üretim süreci, talebi karşılamak konusunda bazı zorluklar yaratabilir.
Sony, akıllı telefon pazarında eski günlerine geri dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yakında piyasaya süreceği Sony Xperia 1 VI modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor. Telefonun tasarımı ince çerçeveler ve dikey üçlü kamera kurulumuyla dikkat çekiyor. Özellikleri arasında 2K ekran çözünürlüğü ve üç adet 48 MP ana kamera sensörü bulunuyor. Sony Xperia 1 VI'nin mayıs ayında tanıtılması bekleniyor.
Güvenlik güçlerinin operasyonlarında kritik öneme sahip olan telsiz bataryaları, ASPİLSAN Enerji tarafından geliştirilen KANGURU akıllı batarya depolama ve şarj sistemi ile daha etkin bir şekilde kullanılabilecek. Bu sistem sayesinde telsiz bataryalarının bakımı düzenli olarak yapılacak ve şarj durumu sürekli olarak izlenebilecek. Ayrıca, KANGURU'nun uzaktan takip imkanı sayesinde bataryaların durumu görülebilecek ve gerektiğinde müdahale edilebilecek. Bu teknolojik çözüm, güvenlik güçlerinin operasyonel verimliliğini artırırken maliyetleri de azaltacak.
Mercedes-Benz, Apptronik robotlarıyla işbirliği yaparak insansı robotları kullanacak ve pilot fabrika olacak. Anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı, ancak Mercedes-Benz'in insansı robotlara büyük yatırımlar yapması bekleniyor.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ederek, İHA, SİHA, insansız helikopter ve insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın üretimi ve çalışmalarını inceledi. Tatar, savunma sanayinin milli olmasının önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin yeni yüzyılında önemli işlere imza atılacağına inandığını ifade etti.
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