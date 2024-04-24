Xiaomi, İki Yeni Elektrikli Otomobil Üzerinde Çalışıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Xiaomi, İki Yeni Elektrikli Otomobil Üzerinde Çalışıyor

Xiaomi, İki Yeni Elektrikli Otomobil Üzerinde Çalışıyor

Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı elektrikli otomobili SU7'nin yanı sıra, önümüzdeki yıllarda iki yeni elektrikli otomobili daha piyasaya sürmeyi planlıyor. İkinci araç SUV olarak tasarlanırken, üçüncü araç ise uygun fiyatlı bir model olacak. Xiaomi, elektrikli otomobil pazarında farklı fiyat segmentlerine hitap etmeyi hedefliyor.

24.04.2024 11:09
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Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda ilk elektrikli otomobilini tanıttı. Xiaomi SU7 olarak adlandırılan araç, şık tasarımı ve üst düzey özellikleriyle büyük ilgi topladı. Bu kapsamda Xiaomi, önümüzdeki yıllarda iki yeni elektrikli otomobili piyasaya sürmeyi planlıyor.

Xiaomi, iki yeni elektrikli otomobil üzerinde çalışıyor

Çin'de gelen sızıntılara göre Xiaomi, ikinci elektrikli modelini SUV olarak tasarlıyor. Bu aracın 2025'in ilk yarısında piyasaya sürülmesi mümkün görünüyor. Yeni SUV'nin, SU7 tasarım dili üzerine inşa edilmesi bekleniyor.

Xiaomi, İki Yeni Elektrikli Otomobil Üzerinde Çalışıyor

Xiaomi ayrıca 20-25 bin dolar fiyat seviyesini hedefleyen üçüncü bir elektrikli araç modeli üzerinde de çalışıyor. Uygun fiyatlı modelin 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Üç araçla birlikte şirket, elektrikli otomobil pazarında farklı fiyat segmentlerine hitap etmiş olacak.

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Gerçek olması halinda 25 bin dolarlık model hem Xiaomi'nin hem de elektrikli otomobil pazarının en ucuz araçlarından biri olacak. Hızla büyüyen Çinli otomoibl sektöründe BYD, NIO ve Xpeng gibi rakiplerin ön plana çıktığını göz ardı etmemek gerekiyor.

Xiaomi SU7 Standard fiyatı: 215 bin 900 yuan (29 bin 870 dolar)

Xiaomi SU7 Pro fiyatı: 245 bin 900 yuan (34 bin dolar)

Xiaomi SU7 Max Performance fiyatı: 299 bin 900 yuan (41 bin 500 dolar)

Xiaomi, ürün yelpazesini genişletmenin yanı sıra, araçları için satış ve servis altyapısını büyütmeye devam ediyor. Xiaomi CEO Lei Jun, teslimat merkezlerinin yıl sonuna kadar birçok farklı noktaya genişleyeceğini söyledi. Ancak hala Çin'e özel olduğunu hatırlatalım.

Kaynak: Shiftdelete

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