Teknoloji

Xiaomi, geçen sene MIUI defterini kapatarak HyperOS defterini açtı. Şirket, önemli yenilikler getiren bu arayüz yazılımını ilk olarak amiral gemisi modellere sundu. Son dönemlerde ise orta segmente yoğunlaşmış durumda.

Redmi Note 13 ve Xiaomi 12 serisi de dahil olmak üzere birçok model, HyperOS ile buluştu. Son olarak markadan önemli bir haber daha geldi. Öyle ki Xiaomi mi 10 ve mi 11 serisi için de HyperOS güncellemesinin yolda olduğu açıklandı.

Xiaomi mi 10 ve mi 11 serisi için HyperOS güncellemesi yolda

HyperOS, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar bir yana kilit ekranı için de daha fazla özelleştirme seçeneği getiriyor. Performans tarafında da kullanıcıları memnun eden yazılım, 11 modele daha kavuşuyor.

Xiaomi Yazılım Departmanı Direktörü Zhang Guoquan, Weibo üzerinden kendisine yöneltilen bir soru aracılığıyla nisan yani bu ay içinde Xiaomi mi 10 ve mi 11 serisi için HyperOS güncellemesinin yayınlanacağını açıkladı.

Xiaomi, HyperOS güncellemesi alacak modelleri açıkladı! İşte yeni liste

Bu açıklamaya göre yakında HyperOS güncellemesi alacak modellerin şunlar olduğunu söyleyebiliriz;

Xiaomi mi 10

Xiaomi mi 10S

Xiaomi mi 10 Pro

Xiaomi Mİ 10 Supreme Memorial Edition

Xiaomi mi 11

Xiaomi mi 11X

Xiaomi mi 11 Lite

Xiaomi mi 11 Lite 5G

Xiaomi mi 11 Pro

Xiaomi mi 11 Ultra

Xiaomi 11T Pro

Şimdiye kadar HyperOS güncellemesi alan modeller ise şu şekilde sıralandı;

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi Pad 6

Redmi 12 5G

Redmi 12C

Redmi 11 Prime

Redmi Pad

Xiaomi 12 Pro

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.