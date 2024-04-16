Xiaomi\'nin yeni akıllı yüzüğü Black Shark Ring için geri sayım başladı

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Akıllı telefon işinin yanı sıra giyilebilir teknoloji alanında da çalışmalarını sürdüren Xiaomi cephesinde Black Shark Ring için geri sayım başladı. Çinli marka son yaptığı paylaşımla akıllı yüzüğüyle ilgili yeni ayrıntıları gözler önüne serdi. Peki markanın yeni ürünü neler sunacak? İşte Black Shark Ring özellikleri!

Black Shark Ring özellikleri

Xiaomi'nin oyun departman Black Shark, Çinli mikroblog sitesi Weibo'dan yaptığı son paylaşımla Black Shark Ring ile ilgili yeni ayrıntıları gözler önüne serdi. Buna göre markanın yaklaşan akıllı yüzüğü gümüş, siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Paylaşılan bilgilerde akıllı yüzüğün Smart Touch (Akıllı Dokunuş) özelliğine sahip olacağı görülüyor. Bu durum muhtemelen yüzüğün dışındaki siyah şeritin işlevini bizlere açıklıyor. Bunun dışında ürünün 2,2 mm kalınlığında olduğu belirtiliyor.

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Akıllı yüzükle ilgili tüm detaylar bunlarla sınırlı değil. Zira ürün; kalp atış hızı, kandaki oksijen ve hatta vücut ısısı ölçümü gibi oldukça geniş kapsamlı sağlık takibi özelliklerini bünyesinde barındıracak. Dahası, suya dayanıklılık gibi kullanıcı deneyimini artıran özelliklere de sahip olması bekleniyor.

Cihazla ilgili bir diğer dikkat çeken detaysa pil ömrü diyebiliriz. Zira firmanın iddiasına göre akıllı yüzük şarj kutusuyla birlikte 180 güne kadar pil ömrü sunabiliyor.

Modelle ile ilgili herhangi bir fiyat ve stok ayrıntısı paylaşılmadı. Ancak bu alandaki ürünlerin son derece kısıtlı olması nedeniyle daha çok rekabetçi bir fiyat anlayışının benimseneceğini söyleyebiliriz.

Peki siz Xiaomi'nin yeni akıllı yüzüğü hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!