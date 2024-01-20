Tablet pazarında daha fazla kullanıcıya erişmek isteyen Xiaomi, yeni modelleri için çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda bazı özellikleri ortaya çıkan Xiaomi Pad 7 ailesinin teknik detayları netleşiyor. İşte detaylar…

Xiaomi Pad 7 özellikleri sızdırıldı

Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi, yeni tabletinde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye yer verecek. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcide 1 adet 3.2GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdek bulunuyor.

Ünlü analist Digital Chat Station, Xiaomi Pad 7 ailesinde 10 inç ekrana yer verileceğini belirtti. Xiaomi Pad 7 Pro, 10 inç ekrana ve 1480×2367 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Cihazlarda 144Hz ekran tazeleme hızına sahip IPS LCD panel kullanılacağını belirtelim.

Xiaomi, Pad 7 serisinde 6 GB, 8 GB ve 12 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor.

Kutudan Android 14 tabanlı HyperOS arayüzüyle çıkacağı belirtilen Xiaomi Pad 7, 10.00 mAh batarya ile tanıtılacak. Bununla birlikte cihazda, 120W hızlı şarj teknolojisine yer verilecek.