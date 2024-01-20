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Xiaomi Pad 7 Özellikleri Sızdırıldı - Son Dakika
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Xiaomi Pad 7 Özellikleri Sızdırıldı

Xiaomi, tablet pazarında daha fazla kullanıcıya erişmek için yeni modelleri üzerinde çalışmalarını tamamladı. Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi Pad 7 ailesi, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 10 inç ekran, 144Hz ekran tazeleme hızı, 6/8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri ile gelecek. Ayrıca cihazda 120W hızlı şarj teknolojisi kullanılacak.

Xiaomi Pad 7 Özellikleri Sızdırıldı
20.01.2024 - 16:32,
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Tablet pazarında daha fazla kullanıcıya erişmek isteyen Xiaomi, yeni modelleri için çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda bazı özellikleri ortaya çıkan Xiaomi Pad 7 ailesinin teknik detayları netleşiyor. İşte detaylar…

Xiaomi Pad 7 özellikleri sızdırıldı

Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi, yeni tabletinde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye yer verecek. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcide 1 adet 3.2GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdek bulunuyor.

Xiaomi Pad 7 Özellikleri Sızdırıldı

Ünlü analist Digital Chat Station, Xiaomi Pad 7 ailesinde 10 inç ekrana yer verileceğini belirtti. Xiaomi Pad 7 Pro, 10 inç ekrana ve 1480×2367 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Cihazlarda 144Hz ekran tazeleme hızına sahip IPS LCD panel kullanılacağını belirtelim.

Xiaomi, Pad 7 serisinde 6 GB, 8 GB ve 12 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor.

Kutudan Android 14 tabanlı HyperOS arayüzüyle çıkacağı belirtilen Xiaomi Pad 7, 10.00 mAh batarya ile tanıtılacak. Bununla birlikte cihazda, 120W hızlı şarj teknolojisine yer verilecek.

ÖzelliklerXiaomi Pad 7İşlemciSnapdragon 8 Gen 2Batarya10.000 mAhEkran10 inç IPS LCD, 1480×2367 piksel, 309ppi, 144HzBellek6/8/12 GB RAMDepolama128/256 GBŞarj120W hızlı şarjKamera8 Megapiksel

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Qualcomm, Xiaomi, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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