Xiaomi, Redmi K40 ve Redmi K40 Pro Plus için HyperOS güncellemesini yayınladı

Teknoloji

Xiaomi, geçen sene kullanıma sunulan HyperOS sürümünün dağıtımını sürdürüyor. Çinli marka özellikle son zamanlarda giriş ve orta segmente odaklanırken, hazırlanan kapsamlı dağıtım planı aracılığıyla günden güne yeni cihazlarını yeni sürüme geçiriyor. Son olarak iki Xiaomi modelinin daha HyperOS güncellemesi almaya başladığı öğrenildi.

İki HyperOS modeli HyperOS güncellemesi aldı

Redmi K40 ve Redmi K40 Pro Plus için HyperOS yapısı kullanıma sunuldu. Yeni sürüm Android 14'ü temel alırken, ilk olarak mi Pilot kullanıcıları için yayında olacak. Eğer güncellemede bir sorun görünmezse çok yakında genel kullanıma açılacak.

Xiaomi kurucusu Lei Jun, geçen aylarda yaptığı paylaşımla HyperOS arayüzünün logosunun değiştiğini resmen duyurdu. Eskisine göre daha şık ve kompakt bir görünümle gelen yeni logo, dijital evrendeki fikirler ve bağlantılar gibi bir arada dönen noktalardan oluşan bir galaksi olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda mora çalan renkleri de bünyesinde barındırıyor.

Xiaomi, ekstra konforlu Open Earphones kulaklığını tanıttı!

Xiaomi HyperOS; yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'larla ile kilit ekranında daha fazla özelleştirme sunacağı görülüyor. Kontrol merkezi ise bir önceki sürüm MIUI 14'e kıyasla daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip olacak.

Uygulama simgeleri ise benzer, ancak genel tutarlılık artmış gibi duruyor.Yeni sürümle birlikte dikkat çeken bir diğer detay ise Xiaomi HyperOS'un telefonlarda kaplayacağı alan oldu. Çinli şirketin iddiasına göre yapı 8.75 GB boyutlarında ve rakiplerine göre depolama konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor.

HyperOS, seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek ve daha az belleklerde daha rahat çalışabilecek. Bu da özellikle Xiaomi'nin eski ve donanımsal açıdan yeterli olmayan ürünleri için bir açık kapı bıraktığı anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz!