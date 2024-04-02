Xiaomi, geçtiğimiz sene ana vatanı Çin'de tanıttığı ve hemen ardından global olarak piyasaya sürdüğü Redmi Note 13 serisine yeni bir model eklemeyi planlıyor. Note 13 Turbo adlı bu model, merakla bekleniyor. Son olarak önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki Redmi Note 13 Turbo özellikleri sızdı.
Beklenen Redmi Note 13 Turbo özellikleri
Mikroblog platformu Weibo'da paylaşılan bilgilere göre Redmi Note 13 Turbo, TCL ve Tianma tarafından üretilen ekrana yer verecek. Bu ekran, 1.5K çözünürlüğe sahip olacak. Bununla birlikte henüz değeri bilinmese de yüksek bir yenileme hızı sunacak.
Telefon, 50 Megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX882 ana kameraya sahip olacak. Daha önceki iddialara göre cihazda 8 Megapiksel Sony IMX355 ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel yardımcı lens de bulunacak. Ön taraftaysa 20 Megapiksellik özçekim kamerası yer alacak. Son olarak telefonun 90W hızlı şarjdan beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekeceği de iddialar arasında.
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Söylentilere Redmi Note 13 Turbo, küresel pazara POCO F6 ismiyle gelecek. Modelin nisan veya mayıs ayında tanıtılacağı söyleniyor. Dahası, ülkemizde de satışa sunulması muhtemel.
Beklenen Redmi Note 13 Turbo özellikleri şu şekilde sıralandı;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Redmi Note 13 Turbo modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Redmi Note 13 Turbo Özellikleri Sızdı - Son Dakika Kayseri'deki Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, otomotiv sektörüne yönelik hacklenmeye karşı geliştirdiği yazılımı ihraç ediyor. Şirket, milli imkanlarla yazılım üretip, Almanya, ABD, Japonya gibi ülkelere yazılım ihraç ediyor. Şirketin geliştirdiği yazılım, araçlardaki verileri dışarıdan erişilemeyecek özel bir alana koyarak hacklenmeye karşı koruma sağlıyor. Şirket, ünlü otomobil markalarıyla çalışarak siber güvenlik konusunda sektöre destek veriyor. Microsoft, Teams'i küresel düzeyde Office'ten ayırmaya karar verdi. Teams artık Microsoft 365 ve Office 365 ile paketlenmeyecek. Bu hamle, AB pazarları için yapılan benzer bir adımın ardından gerçekleşti. Microsoft'un amacı, antitröst cezası riskini önlemek ve satın alma işlemlerini standartlaştırmak. Teams, bağımsız bir ürün olarak aylık 5,25 ABD doları fiyatla sunulacak. China Mobile, 5G-Gelişmiş ağına geçişini hızlandırıyor. Xiaomi 14 Ultra, 5.5G desteği alan ilk Xiaomi telefon oldu. Xiaomi 14 Ultra, 5.132 Mbps hıza ulaşarak önceki hız rekorunu geride bıraktı. China Mobile, 5.5G destekleyen cihaz sayısının 20'nin üzerinde olmasını bekliyor ve bu yılın sonuna kadar 300'den fazla şehri kapsayacak yeni ağı devreye almayı planlıyor. Apple, iPhone 16 serisi için batarya kapasitelerini açıkladı. Yeni modellerde genel olarak bir artış olmasa da bazı modellerde artış söz konusu. iPhone 16'nın batarya kapasitesi yüzde 6 artışla 3.561 mAh olacak. iPhone 16 Plus ise yüzde 8 düşüşle 4.006 mAh olacak. iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri ise sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 5 artışla 3.355 mAh ve 4.676 mAh kapasitelerine sahip olacak. Son yıllarda dijital oyun mağazaları arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte kullanıcıları çekmek için en iyi yöntemin ücretsiz oyun dağıtmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada Epic Games Store öne çıksa da Steam de boş durmuyor. Son olarak Steam'de henüz yeni çıkan oyun, kısa süreliğine ücretsiz hale getirildi. Birden fazla kişi tarafından geliştirilen Content Warning, bugün piyasaya sürüldü. Normalde 4.49 dolara satılacak oyun, Steam'de ilk gününe özel ücretsiz hale getirildi. 2 Nisan saat 19.00'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ömür boyu hesabınızda kalacağını belirtelim. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nde sağlık sektöründe, yapay zeka odaklı girişimcilik konulu bir seminer düzenlendi. Seminerde konuşan Naimi Group Üst Yöneticisi Farzad Naimi, yapay zekanın sağlık sektöründe değişime yol açacağını belirtti. Yapay zekanın geleceğe yönelik tahminler yapabilme yeteneğine dikkat çeken Naimi, sağlık sektöründe yapay zekanın kişisel bir asistan gibi kullanılabileceğini ifade etti. Medical Point Hastaneler Grubu Üst Yöneticisi Veysi Kubba ise yapay zekaya verdikleri önemi vurgulayarak, teknolojik gelişmelerle birlikte hızlı ve doğru sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Kayserili hayırsever vatandaş ve kuruluşların bağışlarıyla kurulan ASPİLSAN Enerji, Türk Silahlı Kuvvetlerinin pil, batarya ve akü ihtiyaçlarını karşılıyor. 43 yıldır ülkenin enerji ihtiyaçlarına cevap veren ASPİLSAN Enerji, Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinde üretilen pillerle savunma sanayi ve özel sektörün ihtiyaçlarını yerli olarak karşılıyor. Ayrıca, ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN gibi önemli savunma sistemlerine yönelik batarya tasarım projelerini de gerçekleştiriyor. ASPİLSAN Enerji, KAAN adlı milli muharip uçağın bataryalarını da üretmektedir. Merkez Bankası FAST sistemi işlem tutar limitlerini yükseltme kararı aldı. 4 Nisan 2024 itibarıyla para transferlerinde 100 bin liraya, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde ise 250 bin liraya kadar işlem yapılabilmesine olanak sağlanacak. Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşların, 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarıldı. Gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapıldığını ifade etti. OnePlus Nord CE4, orta segment bir telefon olarak tanıtıldı. Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti, Full HD+ AMOLED ekran, 8GB RAM, 128GB/256GB depolama, Android 14 işletim sistemi gibi özelliklere sahip olan telefon, 100W SuperVOOC hızlı şarj destekli 5,500 mAh batarya ile geliyor. Fiyatı ise 299 dolardan başlıyor.
ÖzellikDeğerEkranTCL ve Tianma tarafından üretilen 1.5K çözünürlük, yüksek yenileme hızıAna Kamera50 Megapiksel çözünürlükte Sony IMX882Ultra Geniş Açılı Kamera8 Megapiksel Sony IMX355Yardımcı Lens2 MegapikselÖzçekim Kamerası20 MegapikselBatarya5.000 mAh, 90W hızlı şarj
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Redmi Note 13 Turbo modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Redmi Note 13 Turbo Özellikleri Sızdı - Son Dakika
Kayseri'deki Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, otomotiv sektörüne yönelik hacklenmeye karşı geliştirdiği yazılımı ihraç ediyor. Şirket, milli imkanlarla yazılım üretip, Almanya, ABD, Japonya gibi ülkelere yazılım ihraç ediyor. Şirketin geliştirdiği yazılım, araçlardaki verileri dışarıdan erişilemeyecek özel bir alana koyarak hacklenmeye karşı koruma sağlıyor. Şirket, ünlü otomobil markalarıyla çalışarak siber güvenlik konusunda sektöre destek veriyor.
Microsoft, Teams'i küresel düzeyde Office'ten ayırmaya karar verdi. Teams artık Microsoft 365 ve Office 365 ile paketlenmeyecek. Bu hamle, AB pazarları için yapılan benzer bir adımın ardından gerçekleşti. Microsoft'un amacı, antitröst cezası riskini önlemek ve satın alma işlemlerini standartlaştırmak. Teams, bağımsız bir ürün olarak aylık 5,25 ABD doları fiyatla sunulacak.
China Mobile, 5G-Gelişmiş ağına geçişini hızlandırıyor. Xiaomi 14 Ultra, 5.5G desteği alan ilk Xiaomi telefon oldu. Xiaomi 14 Ultra, 5.132 Mbps hıza ulaşarak önceki hız rekorunu geride bıraktı. China Mobile, 5.5G destekleyen cihaz sayısının 20'nin üzerinde olmasını bekliyor ve bu yılın sonuna kadar 300'den fazla şehri kapsayacak yeni ağı devreye almayı planlıyor.
Apple, iPhone 16 serisi için batarya kapasitelerini açıkladı. Yeni modellerde genel olarak bir artış olmasa da bazı modellerde artış söz konusu. iPhone 16'nın batarya kapasitesi yüzde 6 artışla 3.561 mAh olacak. iPhone 16 Plus ise yüzde 8 düşüşle 4.006 mAh olacak. iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri ise sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 5 artışla 3.355 mAh ve 4.676 mAh kapasitelerine sahip olacak.
Son yıllarda dijital oyun mağazaları arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte kullanıcıları çekmek için en iyi yöntemin ücretsiz oyun dağıtmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada Epic Games Store öne çıksa da Steam de boş durmuyor. Son olarak Steam'de henüz yeni çıkan oyun, kısa süreliğine ücretsiz hale getirildi. Birden fazla kişi tarafından geliştirilen Content Warning, bugün piyasaya sürüldü. Normalde 4.49 dolara satılacak oyun, Steam'de ilk gününe özel ücretsiz hale getirildi. 2 Nisan saat 19.00'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ömür boyu hesabınızda kalacağını belirtelim.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nde sağlık sektöründe, yapay zeka odaklı girişimcilik konulu bir seminer düzenlendi. Seminerde konuşan Naimi Group Üst Yöneticisi Farzad Naimi, yapay zekanın sağlık sektöründe değişime yol açacağını belirtti. Yapay zekanın geleceğe yönelik tahminler yapabilme yeteneğine dikkat çeken Naimi, sağlık sektöründe yapay zekanın kişisel bir asistan gibi kullanılabileceğini ifade etti. Medical Point Hastaneler Grubu Üst Yöneticisi Veysi Kubba ise yapay zekaya verdikleri önemi vurgulayarak, teknolojik gelişmelerle birlikte hızlı ve doğru sonuçlar elde ettiklerini söyledi.
Kayserili hayırsever vatandaş ve kuruluşların bağışlarıyla kurulan ASPİLSAN Enerji, Türk Silahlı Kuvvetlerinin pil, batarya ve akü ihtiyaçlarını karşılıyor. 43 yıldır ülkenin enerji ihtiyaçlarına cevap veren ASPİLSAN Enerji, Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinde üretilen pillerle savunma sanayi ve özel sektörün ihtiyaçlarını yerli olarak karşılıyor. Ayrıca, ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN gibi önemli savunma sistemlerine yönelik batarya tasarım projelerini de gerçekleştiriyor. ASPİLSAN Enerji, KAAN adlı milli muharip uçağın bataryalarını da üretmektedir.
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Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşların, 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarıldı. Gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapıldığını ifade etti.
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