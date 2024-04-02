Xiaomi Redmi Note 13 Turbo Özellikleri Sızdı

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Xiaomi, geçtiğimiz sene ana vatanı Çin'de tanıttığı ve hemen ardından global olarak piyasaya sürdüğü Redmi Note 13 serisine yeni bir model eklemeyi planlıyor. Note 13 Turbo adlı bu model, merakla bekleniyor. Son olarak önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki Redmi Note 13 Turbo özellikleri sızdı.

Beklenen Redmi Note 13 Turbo özellikleri

Mikroblog platformu Weibo'da paylaşılan bilgilere göre Redmi Note 13 Turbo, TCL ve Tianma tarafından üretilen ekrana yer verecek. Bu ekran, 1.5K çözünürlüğe sahip olacak. Bununla birlikte henüz değeri bilinmese de yüksek bir yenileme hızı sunacak.

Telefon, 50 Megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX882 ana kameraya sahip olacak. Daha önceki iddialara göre cihazda 8 Megapiksel Sony IMX355 ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel yardımcı lens de bulunacak. Ön taraftaysa 20 Megapiksellik özçekim kamerası yer alacak. Son olarak telefonun 90W hızlı şarjdan beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekeceği de iddialar arasında.

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Söylentilere Redmi Note 13 Turbo, küresel pazara POCO F6 ismiyle gelecek. Modelin nisan veya mayıs ayında tanıtılacağı söyleniyor. Dahası, ülkemizde de satışa sunulması muhtemel.

Beklenen Redmi Note 13 Turbo özellikleri şu şekilde sıralandı;