Xiaomi Redmi Pad Pro ve Redmi Turbo 3 Tanıtımı Onaylandı

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Son zamanlarda ortaya çıkan sızıntılar ve resmi duyurularla birlikte Xiaomi'nin Redmi modellerine yeni eklemeler yapacağı biliniyordu. Şimdi de şirket, Redmi Pad Pro ve Redmi Turbo 3 serisinin tanıtımını onayladı. Xiaomi'nin yeni orta-seviye tableti Pad Pro da Redmi Turbo 3 ile birlikte Çin pazarında duyurulacak. İşte Redmi Pad Pro özellikleri ve tanıtım tarihi…

Redmi Pad Pro, 10 Nisan'da Turbo 3 ile birlikte tanıtılacak

Xiaomi'nin tanıtacağı yeni orta-segment tableti, şirketin en yeni serisi olacak Redmi Turbo 3 ile birlikte duyurulacak. 10 Nisan'da tanıtılacağı duyurulan Pad Pro'nun ortaya çıkan görüntülerde bir kalem ve koruyucu kapaklı bir klavyeye sahip olduğu görülüyor.

Modern ve şık bir tasarım ile sergilenen tablet, 3.5mm ses girişine ve çift arka kameraya sahip. Onaylanan özelliklerden biri de ise Redmi Pad Pro ekranı. Xiaomi, Pad Pro için 12.1 inçlik 2.5K LCD bir ekran tercih ediyor. Ayrıca 10,000 mAh batarya ile tanıtılacak yeni tablet, diğer Xiaomi cihazlar gibi HyperOS sistemi üzerinde çalışacak.

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Canlı renk seçenekleri ile tanıtılacak Pad Pro, tasarımı ile de gençlerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Henüz işlemci ve diğer özellikleri hakkında detaylar ortaya çıkmasa da, 2022 yılında tanıtılan modelinin Helio G99 yonga seti, 8,000 mAh batarya ile geldiğini düşünürsek, Redmi Pad Pro, daha güçlü özelliklere ve daha yüksek fiyat etiketine sahip olacak.

İşte önceki modeli Redmi Pad özellikleri: