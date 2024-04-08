Son zamanlarda ortaya çıkan sızıntılar ve resmi duyurularla birlikte Xiaomi'nin Redmi modellerine yeni eklemeler yapacağı biliniyordu. Şimdi de şirket, Redmi Pad Pro ve Redmi Turbo 3 serisinin tanıtımını onayladı. Xiaomi'nin yeni orta-seviye tableti Pad Pro da Redmi Turbo 3 ile birlikte Çin pazarında duyurulacak. İşte Redmi Pad Pro özellikleri ve tanıtım tarihi…
Redmi Pad Pro, 10 Nisan'da Turbo 3 ile birlikte tanıtılacak
Xiaomi'nin tanıtacağı yeni orta-segment tableti, şirketin en yeni serisi olacak Redmi Turbo 3 ile birlikte duyurulacak. 10 Nisan'da tanıtılacağı duyurulan Pad Pro'nun ortaya çıkan görüntülerde bir kalem ve koruyucu kapaklı bir klavyeye sahip olduğu görülüyor.
Modern ve şık bir tasarım ile sergilenen tablet, 3.5mm ses girişine ve çift arka kameraya sahip. Onaylanan özelliklerden biri de ise Redmi Pad Pro ekranı. Xiaomi, Pad Pro için 12.1 inçlik 2.5K LCD bir ekran tercih ediyor. Ayrıca 10,000 mAh batarya ile tanıtılacak yeni tablet, diğer Xiaomi cihazlar gibi HyperOS sistemi üzerinde çalışacak.
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Canlı renk seçenekleri ile tanıtılacak Pad Pro, tasarımı ile de gençlerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Henüz işlemci ve diğer özellikleri hakkında detaylar ortaya çıkmasa da, 2022 yılında tanıtılan modelinin Helio G99 yonga seti, 8,000 mAh batarya ile geldiğini düşünürsek, Redmi Pad Pro, daha güçlü özelliklere ve daha yüksek fiyat etiketine sahip olacak.
İşte önceki modeli Redmi Pad özellikleri:
Peki ya siz Xiaomi'nin yeni tableti ve özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Redmi Pad Pro ve Redmi Turbo 3 Tanıtımı Onaylandı - Son Dakika Samsung, iMac tarzı yeni bilgisayarı All-in-One Pro'yu tanıttı. Metal çerçeveli ve ultra ince tasarıma sahip olan bilgisayar, 27 inçlik 4K ekranı ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Intel Core Ultra işlemci, en az 16GB bellek ve 256GB SSD depolama seçeneği sunan bilgisayar, 22 Nisan'da Güney Kore pazarında satışa sunulacak. Android telefon piyasasında yerini alacak Oppo A3 Pro modelinin resmi tanıtım tarihi ve özellikleri ortaya çıktı. Orta segment özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çeken telefon, su geçirmez gövde ve dayanıklı ekran gibi özelliklere sahip olacak. Realme GT Neo 6 SE modeli, orta-üst segmente hitap eden özellikleriyle yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisi, 144 Hz ekran, 16 GB RAM ve 1 TB depolama gibi özelliklere sahip olan telefon, 11 Nisan'da tanıtılacak. Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.1 yapısının dağıtımına devam ediyor. Galaxy S23 ailesi için yayınlanan yeni güncelleme, parmak izi okuyucu sorunlarına neden oldu. Samsung, kullanıcıların şikayetlerini kabul etti ve sorunları çözmek için çalışmalara başladı. Google'ın uygun fiyatlı Pixel serisinin yeni modeli Pixel 8a'nın teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. Akıllı telefonda 6.1 inç FHD+ OLED ekran, Tensor G3 işlemci, 128/256 GB depolama, 13 MP selfie kamera, 64 MP ana kamera ve 4,500 mAh pil gibi özellikler bulunacak. Fiyatı ise 500-550 dolar arasında olacak. Apple, yeni iPad Pro ve iPad Air modellerini mayıs ayının ilk haftasında piyasaya sürecek. Yeni tabletlerin yanı sıra, yenilenmiş bir Magic Keyboard ve Apple Pencil aksesuarları da kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ancak, yeni modellerin beklenenden daha pahalı olacağı iddiaları da gündemde. Stellantis CEO'su Carlos Tavares, elektrikli otomobillerin batarya ağırlıklarını yarı yarıya azaltmanın önemini vurguladı. Bu sayede hem çevresel açıdan daha anlamlı bir elektrifikasyon sağlanabileceği hem de hammadde kullanımında azalma olacağı belirtildi. Tesla, satılmamış elektrikli araç stoklarını azaltmak için Model Y'nin fiyatlarında önemli ölçüde indirim yapmak zorunda kaldı. Şirketin envanterinde şimdiye kadarki en yüksek araç sayısına sahip olduğu belirtiliyor. Bu indirimlerin Türkiye için geçerli olup olmayacağı ise belirsiz.
ÖzellikÖzelliklerEkran10.61 inç, 1200 x 2000 piksel, 90Hz yenileme oranı, 400 nits parlaklıkİşlemciMediaTek Helio G99, 2.2GHz, 6nmKameraArka Kamera: 8MP, Ön Kamera: 8MPHoparlör4 hoparlör, Dolby Atmos® desteğiDepolama ve RAM3GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128GBLPDDR4X RAM + UFS 2.2 depolamaPil ve Şarj8000 mAh, 18W hızlı şarjBağlantıBluetooth 5.3, Wi-Fi 5 2.4GHz/5GHz, USB-Cİşletim SistemiMIUI for Pad
Peki ya siz Xiaomi'nin yeni tableti ve özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Redmi Pad Pro ve Redmi Turbo 3 Tanıtımı Onaylandı - Son Dakika
Samsung, iMac tarzı yeni bilgisayarı All-in-One Pro'yu tanıttı. Metal çerçeveli ve ultra ince tasarıma sahip olan bilgisayar, 27 inçlik 4K ekranı ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Intel Core Ultra işlemci, en az 16GB bellek ve 256GB SSD depolama seçeneği sunan bilgisayar, 22 Nisan'da Güney Kore pazarında satışa sunulacak.
Android telefon piyasasında yerini alacak Oppo A3 Pro modelinin resmi tanıtım tarihi ve özellikleri ortaya çıktı. Orta segment özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çeken telefon, su geçirmez gövde ve dayanıklı ekran gibi özelliklere sahip olacak.
Realme GT Neo 6 SE modeli, orta-üst segmente hitap eden özellikleriyle yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisi, 144 Hz ekran, 16 GB RAM ve 1 TB depolama gibi özelliklere sahip olan telefon, 11 Nisan'da tanıtılacak.
Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.1 yapısının dağıtımına devam ediyor. Galaxy S23 ailesi için yayınlanan yeni güncelleme, parmak izi okuyucu sorunlarına neden oldu. Samsung, kullanıcıların şikayetlerini kabul etti ve sorunları çözmek için çalışmalara başladı.
Google'ın uygun fiyatlı Pixel serisinin yeni modeli Pixel 8a'nın teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. Akıllı telefonda 6.1 inç FHD+ OLED ekran, Tensor G3 işlemci, 128/256 GB depolama, 13 MP selfie kamera, 64 MP ana kamera ve 4,500 mAh pil gibi özellikler bulunacak. Fiyatı ise 500-550 dolar arasında olacak.
Apple, yeni iPad Pro ve iPad Air modellerini mayıs ayının ilk haftasında piyasaya sürecek. Yeni tabletlerin yanı sıra, yenilenmiş bir Magic Keyboard ve Apple Pencil aksesuarları da kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ancak, yeni modellerin beklenenden daha pahalı olacağı iddiaları da gündemde.
Stellantis CEO'su Carlos Tavares, elektrikli otomobillerin batarya ağırlıklarını yarı yarıya azaltmanın önemini vurguladı. Bu sayede hem çevresel açıdan daha anlamlı bir elektrifikasyon sağlanabileceği hem de hammadde kullanımında azalma olacağı belirtildi.
Tesla, satılmamış elektrikli araç stoklarını azaltmak için Model Y'nin fiyatlarında önemli ölçüde indirim yapmak zorunda kaldı. Şirketin envanterinde şimdiye kadarki en yüksek araç sayısına sahip olduğu belirtiliyor. Bu indirimlerin Türkiye için geçerli olup olmayacağı ise belirsiz.
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