Xiaomi Smart Band 8 Pro Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
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Teknoloji

Xiaomi Smart Band 8 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi Smart Band 8 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, yeni akıllı bilekliği Smart Band 8 Pro'yu tanıttı. Cihazın en dikkat çekici özellikleri arasında AMOLED ekran, hafif ve dayanıklı yapı, uzun pil ömrü, GPS ve sağlık takibi özellikleri bulunuyor. Ürün, Avrupa'da 69 euro, Türkiye'de ise 2 bin 199 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

26.02.2024 10:13  Güncelleme: 10:13
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Xiaomi, bugün düzenlediği etkinlikte yeni akıllı bilekliği Smart Band 8 Pro'yu tanıttı. Cihaz, Avrupa'da 69 euro, Türkiye'de ise 2 bin 199 TL fiyat etiketiyle satışa çıktı. Peki Xiaomi Smart Band 8 Pro hangi özellikleri ile öne çıkıyor?

Xiaomi Smart Band 8 Pro özellikleri!

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri, 1.74 inç büyüklüğünde, 336 x 480 çözünürlüğe sahip AMOLED ekranı. 60Hz yenileme hızı ve 600 nit parlaklık değeri ile net ve canlı bir görüntü sunuyor. Ayrıca, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu anlarda bilgilere kolayca erişebilmesini sağlayan her zaman açık ekran özelliğine sahip.

Xiaomi Smart Band 8 Pro Özellikleri ve Fiyatı

22.5 gram ağırlığı ve alüminyum malzeme kullanımı ile hem hafif hem de dayanıklı bir yapı sunan cihaz, kullanıcıların günlük aktivitelerinde rahatça kullanabileceği bir aksesuar. Cihazın 289 mAh kapasiteli pilinin tek bir şarjla 14 güne kadar kullanım süresi sunması, sık şarj etme ihtiyacını azaltıyor.

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Cihaz, NFC özelliğine ek olarak sahip olduğu GPS desteği sayesinde, koşu gibi aktiviteler sırasında konum takibi yapılmasını sağlıyor. Ayrıca 150 farklı antrenman modu ile sporcuların ve fitness meraklılarının ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Sağlık takibi özellikleri arasında SpO2 ölçümü, uyku takibi, nabız takibi gibi önemli fonksiyonlar yer alıyor. Ayrıca, ışık sensörü sayesinde çevresel ışığa göre ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Suya dayanıklılık konusunda da kullanıcıları memnun edecek olan akıllı bileklik, 5 ATM suya dayanıklılık derecesi ile yüzme gibi su sporlarında da güvenle kullanılabilecek.

Mikrofon ve hoparlör gibi sesli iletişim özelliklerinin bulunmadığı cihaz, özellikle spor ve sağlık takibi konularında kullanıcılarına geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Peki siz bu ürünü nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Xiaomi, Teknoloji, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi Smart Band 8 Pro Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika

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