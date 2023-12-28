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Xiaomi SU7: Akıllı telefon üreticisinden otomobil! - Son Dakika
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Xiaomi SU7: Akıllı telefon üreticisinden otomobil!

Çinli teknoloji markası Xiaomi, elektrikli otomobil SU7'yi tanıttı. Otomobilin bataryası, motor seçenekleri, otonom sürüş özellikleri ve multimedya ekranı gibi detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Xiaomi SU7: Akıllı telefon üreticisinden otomobil!
28.12.2023 - 16:28,
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Akıllı telefon ve cihazlarıyla ön plana çıkan Çinli üretici Xiaomi farklı bir sektöre daha giriyor. Aylardır ufak tefek detaylar ile kullanıcıları heyecanlandıran otomobil sonunda ortaya çıktı. Marka tarafından bugün yapılan lansman ile tanıtılan Xiaomi SU7 ve detayları haberimizde…

Akıllı telefon üreticisinden otomobil! Xiaomi SU7 tasarımı ve özellikleri!

Çinli teknoloji markası Xiaomi için tarihi günlerden birisi yaşanıyor. Marka uzun zamandır planladığı ve duyurusunu yaptığı elektrikli otomobilini bugün tanıttı. SU7 model ismine sahip yeni elektrikli otomobil için oldukça "iddialı" bir giriş yaptığını söyleyerek başlamalıyız.

Xiaomi SU7: Akıllı telefon üreticisinden otomobil!

İlk etapta bataryası tanıtılan otomobil menzil konusunda oldukça iddialı. Çin pazarında yer alan tüm markalar 1000 kilometre üzeri menziller konusuna yoğunlaşıyor. Xiaomi'de bu pastadan payını aldı. Lansmanda verilen bilgilere göre batarya için CATL ile işbirliği yapıldı. Otomobil 871V voltaja sahip 800V silisyum karbür yüksek voltajlı %77,8 hacim verimliliğine sahip CTB entegre bir bataryaya sahip. 150 güç üreten kWh versiyonu 1200 kilometre, 132 kWh güç üreten versiyonsa 1000 kilometre menzile sahip.

Xiaomi SU7: Akıllı telefon üreticisinden otomobil!

Marka otomobilin 3 farklı ünite seçeneğine sahip olacağını belirtti. V6, V6S ve V8 olarak isimlendirilen bu motorlardan V6 ve V6S hali hazırda üretimdeler. V6 ve V6S 21 bin RPM hızlanma gücüne sahip. Sırasıyla 400 Nm ve 500 Nm tork üreten bu motorlara ek olarak bir de V8 motor seçeneği yer alacak. V8 ünite 2025 yılında üretime girecek. Ayrıca marka bir de lazer sarma rotor teknolojisinden bahsetti. Bu alanda çalışmalar yaptığını bildiren Xiaomi, laboratuvar ön araştırma testlerine göre hızın 35.000 rpm'ye çıktığını belirtti.

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Otonom sürüş konusunda oldukça iddialı!

Elektrikli otomobiller ile hayatımıza giren önemli konulardan biri de otonom sürüş oluyor. Marka bu konuda oldukça iddialı bir giriş yaptı. Lansmanda otonom sürüş konusuna değinen Xiaomi başkanı bu konuda Tesla'dan daha iyi olduklarını iddia etti. Ardından önümüzdeki yıl sonuna kadar Çin'de 100 şehirde aktif olarak otonom sürüş olacağını bildirdi.

Xiaomi SU7: Akıllı telefon üreticisinden otomobil!

Ana mottosu "konfor ve güvenlik" olan otomobilin ana bilgi, multimedya ekranı ise 16.1 inç büyüklüğünde. Xiaomi burada ilklerden birini gerçekleştiriyor. Zira ekran 3K kalitede çözünürlüğe sahip ki bu başka markalarda sık rastlanan bir özellik değil. Bunun yanında otomobil ön cama yansıtılabilen 56inç büyüklüğüne head-up display özelliğine de sahip.

Xiaomi SU7: Akıllı telefon üreticisinden otomobil!

Arka koltuktaki yolcular içinse 2 adet Xiaomi Pad bizlere göz kırpıyor. Otomobil ile entegre çalışan bu tablet ekranlar ile arka koltukta oturan yolcular uzun mesafelerde can sıkıntısından kurtuluyor. Ayrıca bahsi geçen tüm bu ekranlar tak çıkar özelliğe sahip ve otomobil Snapdragon 8295 yongasını kullanıyor.

Xiaomi SU7: Akıllı telefon üreticisinden otomobil!

Fiyat konusunda resmi bir açıklama yok. Başlangıç fiyatı 190,000 yuan (26,650 USD) – en dolu paket fiyatı 300,000 yuan (42,000 USD) şeklinde sızıntı bilgiler konuşulmakta.

Genel olarak toparlamak gerekirse Xiaomi farklı ve iddialı bir giriş yaptı. Otomobil ilk etap için oldukça beğeni topladı. İlerleyen günlerde seri üretim ve diğer konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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