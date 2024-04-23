Xiaomi, Smarter Living 2024 etkinliğinde Redmi Buds 5A\'yı tanıttı

Teknoloji

Xiaomi, Smarter Living 2024 etkinliğinde çeşitli yeni ürünlerini tanıttı. Bunlardan biri de uygun fiyatıyla dikkat çeken TWS kulaklık modeli Redmi Buds 5A. Kulaklık, aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği ve Google Fast Pair gibi gelişmiş özelliklerle donatılmış olarak geliyor. İşte detaylar…

Redmi Buds 5A özellikleri ve fiyatı

Redmi Buds 5A, 12 mm dinamik sürücüsü ile güçlü ses kalitesi sağlıyor. Kulaklık, 25 dB'e kadar aktif gürültü engelleme yeteneğine sahip, böylece istenmeyen arka plan seslerini filtreleyebiliyor. Şeffaflık modu, kullanıcıların müzik dinlerken çevre seslerini de duymasını sağlıyor.

Ayrıca, çağrı kalitesini artırmak için çevresel gürültü engelleme özelliği de mevcut. Tasarım açısından, Redmi Buds 5A, kulak içi yapı ve silikon kulak uçları ile rahat bir deneyim sunuyor. Kulaklıklar, IPX4 sertifikasına sahip, bu da hafif su sıçramalarına ve tere dayanıklı olduklarını gösteriyor.

Şarj kutusu ise IP54 sertifikalı, bu da toza ve suya karşı dayanıklılık sağlıyor. Redmi Buds 5A, Bluetooth 5.4 teknolojisi ile hızlı ve stabil bir bağlantı sağlıyor. Google Fast Pair özelliği sayesinde, şarj kutusunu açtığınızda kulaklık cihazınıza hızla bağlanıyor.

Tek şarjla 38 saat! Uygun fiyatlı Redmi Buds 5 Pro tanıtıldı

Kulaklıkların düşük gecikme modu, özellikle oyun oynarken veya video izlerken gecikmeyi minimumda tutuyor. Kulaklıkların şarj kutusu 440 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip ve toplamda 30 saate kadar kullanım süresi sağlıyor. Her bir kulaklık ise tek şarjla 5 saate kadar kullanılabiliyor. Tabi bu süre, kulaklığın kullanım türüne ve ses seviyesine göre değişebilir.

Redmi Buds 5A, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 18 dolar fiyat etiketiyle 29 Nisan'da satışa çıkacak. Bu fiyat seviyesi, bütçesi sınırlı olan ancak gelişmiş özellikler isteyen kullanıcılar için cazip olabilir. Redmi Buds 5A, uygun fiyatlı bir TWS kulaklık arayanlar için iyi bir seçenek olarak görülüyor.

Peki siz bu kulaklık hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.