Yapay zekalı çalışanlar artık toplantılara katılabilecek

Teknoloji

Yapay zeka teknolojindeki gelişmeler, son dönemde sıkça gündem olmaya devam ediyor. Bu kez ise, yapay zekalı çalışanlar hakkında büyük bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, yapay zekayla tasarlanmış şirket çalışanları artık tek başlarına toplantılara bile katılabilecek. İşte detaylar…

Önde gelen yapay zeka firmalarından Otter'in CEO'su Sam Liang, gün içinde katıldıkları sayısız toplantılardan oldukça sıkıldıklarını, bu nedenle bir çözüm arayışına girerek kendileri yerine toplantılara girecek bir yapay zeka teknolojisi geliştirmeye başladıklarını söyledi.

Yapay zekalı çalışanlar, her şeyi değiştirebilir!

Gerçek bir insan gibi konuşabilecekleri, yazabilecekleri ve problem çözebilecekleri iddia edilen yapay zekalı çalışanlar, yakın zamanda şirketlerin hizmetine girebilir. Bu teknolojinin tahmin edildiğinden de daha önce hayatımıza girebileceğini öne süren Liang, bu insanımsı robotların bizlerden en büyük farkının, biz insanlar gibi yorulmamaları ya da bıkkınlık hissetmemeleri olduğunu söyledi.

Dünya üzerindeki birçok üst düzey şirketteki toplantılardan ve bu şirketlerdeki çalışanların faaliyetlerinden elde edilen bilgileri kendi veri tabanında toplayan yeni bir makina öğrenmesi sayesinde geliştirilen yapay zekalı çalışanlar, spesifik bir çalışanı baz alacak ve kendini bu çalışana olabildiğince benzetmeye çalışacak. Baz alınacak bu çalışanların ise, en iyi okullardan mezun ve en yüksek pozisyonlarda görev yapan üst düzey personeller olacağı belirtiliyor.

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Bu çalışanların toplantı sırasında kendilerine yöneltilen en zor sorulara bile cevap vereceği iddia edilirken, bazı spesifik sorulara karşı cevapsız kalabileceği de söylenmekte. Ancak bu robotların en çok zorlanacağı alanın ise, bilgi alanı dışında kalan faktörler olduğu söyleniyor. Örneğin bir robotun ne zaman karşısındakinin sözünü keseceği, ne zaman sesini yükselteceği ya da ne zaman nezaket göstereceği gibi kültürel davranışları bir insan gibi öğrenebilmesi şu an için imkansız görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zekalı çalışanlar hayatımıza ne zaman girecek? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için değerli.