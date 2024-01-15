Yeni Battlefield, gerçekçi yıkım efektlerine odaklanarak oyun endüstrisinde devrim yaratmaya hazırlanıyor

Yeni haberlere göre Battlefield serisinin bir sonraki oyunu, gerçekçi yıkım efektlerine odaklanan çığır açıcı odağıyla oyun endüstrisinde devrim yaratmaya hazırlanıyor. Yeni Battlefield oyunu, EA çatısı altında, daha önce DICE LA olarak bilinen stüdyo Ripple Effect tarafından geliştiriliyor.

Yeni Battlefield, çevre yıkımına çağ atlatacak

Ripple Effect'te VFX direktörlüğü için yakın zamanda verilen bir iş ilanı, "sektördeki en gerçekçi ve heyecan verici yıkım efektlerini" yaratma şeklinde bir iş tanımına sahip. Bu açıklama, çevrenin savaşın kaosuna gerçekçi bir şekilde tepki verdiği sürükleyici ve dinamik bir oyun deneyimine işaret ediyor.

Ripple Effect'in bağımsız bir oyun yaratma girişimi, daha önce Battlefield 2042'nin geliştirilmesinde DICE ile yaptığı işbirliği de dahil olmak üzere diğer stüdyolar için destekleyici bir rol oynayan stüdyo için yeni bir bölüm anlamına geliyor.

Benzersiz bir Battlefield deneyimi geliştirmeye yönelik bu hamle, EA'in "bağlantılı bir BF evreni" oluşturmaya yönelik stratejisiyle de uyumlu. Aralık 2021'de duyurulan bu stratejik değişim, Battlefield 2042'nin karışık değerlendirmelerine yanıt olarak BF serisi için bir yeniden yapılanma dönemine işaret ediyor.

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Bu yeniden yapılanmanın bir parçası olarak DICE, Battlefield serisi için gelecekteki çok oyunculu deneyim üzerinde aktif olarak çalışıyor ve Halo'nun ortak yaratıcısı Marcus Lehto tarafından kurulan bir stüdyo olan Ridgeline Games ile birlikte bir sonraki tek oyunculu hikayesini birlikte geliştirmeye hazırlanıyor.

Ortak çalışma, seriyi yeniden canlandırmayı ve yalnızca geçmişteki eleştirileri ele almakla kalmayıp aynı zamanda yeniliğin sınırlarını zorlayan bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Ripple Effect'in "tamamen yeni Battlefield deneyimi" hazırlamadaki rolü, serinin temelleri üzerine inşa edilmiş yenilikler göreceğimizin de işareti. Gerçekçi yıkım efektlerine odaklanırrken, savaşın yoğunluğuna dinamik olarak tepki veren görsel olarak çarpıcı ve sürükleyici bir savaş alanı ortamı görmek mümkün.

Siz 2042'den sonra yeni Battlefield için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.