Apple, teknoloji dünyasını sürekli olarak yeniliklerle şaşırtmaya devam ediyor ve bu seferki sürprizi, iPad Air'in yeni versiyonuyla ilgili bir sızıntı oldu. İşte yenilenen iPad Air modelinde, kullanıcıların uzun zamandır beklediği yenilik…
Yeni iPad Air yatay konumlandırılmış FaceTime kamerasıyla geliyor!
Bu özellik, iPad kullanıcılarının video aramaları ve çevrim içi toplantıları daha rahat bir şekilde yapabilmelerini sağlayacak, özellikle tabletlerini yatay modda kullananlar için büyük bir kolaylık anlamına geliyor.
Bu yenilik, Apple'ın kullanıcı geri bildirimlerini ne kadar dikkate aldığının da bir göstergesi. Kullanıcılar, özellikle video konferans ve web toplantıları sırasında iPad'in yatay kullanımının mevcut modellerdeki FaceTime kamerası yerleşimi nedeniyle rahatsız edici olduğunu dile getiriyorlardı.
Apple, bu yeni modelle birlikte kullanıcılarının bu sorununa çözüm getiriyor. Yatay FaceTime kamerası, kullanıcıların kameraya doğru bakıyormuş gibi bir görünüm sağlayacak ve böylece daha doğal bir görüşme deneyimi sunacak.
2024 iPad Pro ve iPad Air'in özellikleri sızdırıldı!
Ayrıca, yeni iPad Air'in donanım özellikleri de oldukça dikkat çekici. Güçlü M2 çipi ile donatılacak olan bu model, performans açısından önemli bir sıçrama yapacak. Ayrıca, 12.9 inçlik daha büyük bir ekran seçeneği de sunacak.
Yeni iPad Air, kullanıcılara daha geniş bir görüntüleme alanı sağlayarak, hem oyun hem de multimedya deneyimini üst seviyeye taşıyacak. iPad Air'in bu yeni modeli, OLED iPad Pro ile birlikte sunulabilecek yeni Magic Keyboard ve Apple Pencil aksesuarları ile de uyumlu olacak.
Bu aksesuarların iPad Air modeline ekstra işlevsellik ve kullanım kolaylığı getirmesi bekleniyor. Apple, daha iyi bir ekran teknolojisinin 2026'ya kadar gelmeyeceğini belirtse de, yeni iPad Air'in sunduğu bu özelliklerle zaten oldukça iddialı bir pozisyonda.
Özellikle iPad Pro modellerinde beklenen fiyat artışı göz önüne alındığında, yeni iPad Air, kullanıcılara hem maliyet açısından hem de özellikler açısından cazip bir alternatif sunuyor. Apple henüz yeni iPad Air modelinin piyasaya sürülüş tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı.
Ancak teknoloji dünyasındaki sızıntılar ve tahminler, bu cihazın çok yakında teknoloji severlerle buluşabileceğini işaret ediyor. Apple'ın bu yeni modeli, şüphesiz iPad serisinin en çok dikkat çeken ürünlerinden biri olmaya aday görünüyor.
Kısacası, Apple'ın yeni iPad Air modeli, tasarım ve performans açısından yepyeni bir sayfa açarak kullanıcıların beklentilerini karşılamaya hazırlanıyor. Sizin yeni tasarım hakkındaki düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Yeni iPad Air, Yatay Konumlandırılmış FaceTime Kamerasıyla Geliyor - Son Dakika
Trakya Üniversitesi heyeti, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ı ziyaret etti. Ziyarette Balkanlar misyon ve vizyonu doğrultusunda Trakya Üniversitesinin faaliyetleri ve iş birlikleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca Balkan Üniversiteler Birliği hakkında da bilgi verildi.
MSI, uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çeken Intel işlemcili taşınabilir oyun konsolu MSI Claw'u tanıttı. Farklı modellerle çeşitli ihtiyaçlara hitap eden bu cihaz, Steam Deck'in egemenliğine meydan okuyor. MSI Claw, Windows 11 işletim sistemi, şık siyah tasarım, Intel Arc grafikler, 16GB RAM ve dokunmatik ekran gibi özellikler sunuyor. Bu yeni adım, taşınabilir oyun cihazları pazarını canlandırırken, oyun tutkunlarının heyecanını artırıyor.
Premium abonelik sistemiyle birlikte daha uzun gönderi paylaşma imkanı sunan X (Twitter), makale özelliği ile blog platformlarına rakip olmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar, X'te uzun ve detaylı yazı paylaşabilecek. Premium kullanıcılar, web sitesinde yer alan kenar çubuğunda Makaleler'i seçerek Makale oluşturucuyu açabilecek. Makaleler, benzersiz bir simgeye ve düzene sahip oldukları için makaleler benzersiz bir şekilde ayırt edilebilir olacaktır.
Xiaomi, elektrikli otomobil dünyasına girmek için çalışmalarını hızlandırdı. İlk modeli Xiaomi SU7'nin seri üretimine başlayacak olan şirket, Nisan ayında Pekin'de açılacak olan ilk mağazasını işletmeye başlayacak. Mağazada müşteriler, test sürüşleri için rezervasyon yapabilecek ve Xiaomi'nin farklı hizmetlerini öğrenebilecek. Ayrıca Xiaomi, yetkili bayilikler kurarak mağaza sayısını artıracak ve kendi teknolojilerini paylaşacak. İlk aşamada Çin'e özel olan mağazaların, ilerleyen dönemde diğer büyüyen elektrikli otomobil pazarlarında da faaliyet gösterebileceği belirtiliyor.
Realme, akıllı telefon pazarında daha fazla kullanıcıya hitap etmek için yeni modeli Narzo 70 Pro 5G'nin tasarımını tamamladı. Sızdırılan bilgilere göre cihaz, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7050 işlemciye sahip olacak. Ayrıca, OIS'li 50MP Sony IMX890 kamera, delikli çentikli ekran ve Air Gesture özelliği gibi dikkat çeken özelliklere sahip olacak. Mart ayında tanıtılacak olan cihazın fiyatı ise 360 dolardan düşük olacak.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan XPENG AEROHT şirketi tarafından geliştirilen bir uçan otomobil, Guangzhou'da alçak irtifa test uçuşunu başarıyla tamamladı. Xinhua Haber Ajansı muhabirlerinin bildirdiğine göre, uçan otomobilin çeşitli görüntüleri de paylaşıldı.
Ücretli dizi, film ya da maç izleme hizmeti veren platformların hizmetini kaçak olarak sunan mecralar bulunuyor. IP TV ve kaçak yayın izleyen kullananlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.
Kırşehir'deki üretici ve çiftçiler, Konya Tarım Fuarı'nda stantlarda yeni ürün ve ekipmanları inceledi. Tarım aletleri, tarımsal mekanizasyon ve tarım teknolojilerine ait yeni ekipmanların, Kırşehir'deki çiftçilere büyük katkı sunacağına inanılıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?