Yeni Prince of Persia Oyununun Oynanış Fragmanı Yayınlandı

2024 yılı, Ubisoft'un yılı olacak gibi görünüyor. Şirketin en çok merak edilen oyunlarından biri de yeni Prince of Persia oyunu. Sevilen seri uzun bir süreliğine rafa kaldırılmıştı, şimdi ise yeni oyunundan uzun bir oynanış fragmanı yayınlandı!

18 Ocak'ta piyasaya sürülecek Prince of Persia: The lost Crown oynanış fragmanı:

Yeni Prince of Persia oynanış fragmanında karşımıza çıkan en heyecan verici kısım kesinlikle boss savaşı bölümü. Dilerseniz fragmanı aşağıdan sizler de izleyebilirsiniz.

Videoda, oyunun orijinal oyuna yaptığı nostaljik referansları yenilikçi stilistik değişimlerle birleştirerek klasik seriye yeni bir bakış açısı getirildiğini görüyoruz.

Yeni Prince of Persia oyununun fragmanı sızdırıldı!

Klasik seriden farklı olan şey, bu oyunda prensi kontrol etmeyecek olmamız. Bunun yerine, Prince of Persia oynanış fragmanı içerisinde de gördüğümüz gibi onun korumalarından biri ve Ölümsüzler olarak bilinen özel koruyucu grubun bir üyesi olan Sargon'u yöneteceğiz.

Prens kaçırılmış, Ölümsüzler lanetli bir şehre doğru bir göreve çıkmış bir vaziyetteyken Sargon kendini ayrı düşmüş buluyor. Gizemli güçler tarafından yönlendirilen oyuncular, tehlikeli şehirde gezinip kaçırılan prensi kurtarmaya çalışırken yeni yetenekler ve güçler keşfedecekler.

Büyüleyici ara sahnelerden sürükleyici ses oyunculuğuna kadar, oyun yüksek oktanlı bir aksiyon-macera deneyimi vaat ediyor. Prince of Persia oynanış fragmanında sergilenen farklı yaklaşım, serinin eski ihtişamını geri kazanmaya hazır olduğunu gösteriyor.

Çıkış tarihi yaklaştıkça heyecan artmaya devam ediyor ve hayranlar umutlu. Tabii bundan 3 yıl önce duyurulan ve gelen tepkiler üzerine iptal edilip yeniden üzerinde çalışılmaya başlanılan Prince of Persia: Sands of Time da hala merak konusu. Siz fragmanla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.