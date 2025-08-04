Yerli Makine Üretimiyle Dışa Bağımlılığı Azaltıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Yerli Makine Üretimiyle Dışa Bağımlılığı Azaltıyor

Yerli Makine Üretimiyle Dışa Bağımlılığı Azaltıyor
04.08.2025 11:20
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Arda Zaim, Kütahya'da genç girişimci olarak yerli makinelerle porselen sektörüne katkı sağlıyor.

Kütahya Tasarım Teknokent'te, porselen sektörüne yönelik yerli makine üretimi ve yazılımı yapan genç girişimci Arda Zaim, devletin verdiği destek ve imkanlarla işini büyütmeyi hedefliyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde doktorasını tamamlayan 32 yaşındaki Arda Zaim, Zafertepe Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katındaki küçük atölyede 4 yıl önce makine imalatına başladı.

30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kütahya Tasarım Teknoket'in desteğiyle porselen sektörüne yönelik yurt dışında üretilen makineleri, yerli ve milli imkanlarla imal etmeyi sürdüren Zaim, yaptığı üretimle dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlıyor.

Sahada karşılaşılan teknik ihtiyaçlara pratik ve yenilikçi çözümler geliştirme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Zaim, AA muhabirine, şirketinin, basınçlı hava enerji verimliliği servis hizmetleri, endüstriyel otomasyon ve özel makine imalatı konularında mühendislik temelli çözümler sunan bir teknoloji firması olduğunu söyledi.

Üretim sahasındaki gerçek ihtiyaçları analiz ederek her projeye özel, özgün ve yüksek katma değerli çözümler geliştirdiklerini belirten Zaim, "Firmamız endüstriyel tesislerde enerji verimliliğini artıran izleme ve analiz sistemlerinden, otomasyon destekli özel üretim makinelerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve hizmet sunmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK destekli AR-GE projeleri ve üniversite işbirlikleriyle sanayiye yönelik özgün teknolojiler geliştiriyoruz." dedi.

Zaim, şirket bünyesinde geliştirilen sistemlerden bazılarının ulusal patent ve faydalı model belgeleriyle tescillendiğini aktardı.

"İhracat hedefliyoruz"

İhracat hedeflerinin de olduğunu vurgulayan Zaim, şöyle konuştu:

"Özellikle ithalat yoluyla ülkemize gelen veya ülkemizde yerli imkanlarla üretilemeyen bazı konsept ve özel makinaların teknolojisini, yazılımını ve konstrüksiyonunu tamamen yerli ve milli imkanlarla bünyemizde imal ederek, geliştirerek bu sektöre katkı sağlamaktayız. Her şirketin olduğu gibi bizim de ihracat hedefimiz bulunmaktadır. Özellikle imal ettiğimiz tampon baskı makinesi için Balkan ülkelerinde porselen sektöründe faaliyet gösteren firmaları hedeflemekteyiz."

Yerli ve milli imkanlarla teknolojilerin geliştirilmesine yönelik başka çalışmalar da yapacaklarını ifade eden Zaim, özellikle TÜBİTAK destekli projeler yürütmeyi, tasarlayacakları yeni makineleri fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla belgeleyerek dışa olan bağımlılığı azaltmayı da amaçladıklarını dile getirdi.

Zaim, imalatlarını Eskişehir İmişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulum aşamasında olan fabrikada sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İhracat, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yerli Makine Üretimiyle Dışa Bağımlılığı Azaltıyor - Son Dakika

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