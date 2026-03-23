Yetişkin içerik platformunun sahibi Leonid Radvinsky, 43 yaşında öldü

Yetişkinlere yönelik içerik platformu OnlyFans'ın sahibi Leonid Radvinsky'nin hayatını kaybettiği açıklandı. OnlyFans tarafından yapılan açıklamada, Radvinsky'nin kanserle uzun süredir mücadele ettiği belirtildi.

2018'DE PLATFORMUN KONTROLÜNÜ ALDI

Radvinsky, 2018 yılında OnlyFans'ta çoğunluk hissesini satın alarak platformun kontrolünü ele geçirdi. İngiltere'deki resmi kayıtlara göre şirketin ana kuruluşu Fenix International Ltd.'nin sahibi olan Radvinsky, platformu küresel ölçekte dikkat çeken bir yapıya dönüştürdü. Özellikle yetişkin içeriklere izin vermesiyle öne çıkan platform, pandemi döneminde popülaritesini katladı.

SATIŞ GÖRÜŞMELERİ GÜNDEMDEYDİ

Radvinsky'nin, OnlyFans'taki yüzde 60 hissesini satmak için yatırımcılarla görüşmeler yürüttüğü biliniyordu. Görüşmelerde şirkete yaklaşık 5,5 milyar dolar değer biçildi. San Francisco merkezli Architect Capital'ın, öz kaynak ve yaklaşık 2 milyar dolarlık borç finansmanıyla teklif hazırlığında olduğu ifade edildi.

SAHİPLİK YAPISI BELİRSİZLİĞE GİRDİ

Radvinsky'nin ölümü, platformun geleceği ve sahiplik yapısı konusunda soru işaretlerini beraberinde getirdi.