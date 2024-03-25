Yöneticilerin Yapay Zeka Kullanma Arzusu Artıyor

İş dünyasında yapay zeka (YZ) kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bazı yöneticilerin iş gücünü YZ araçlarıyla değiştirme arzusu ortaya çıktı. Beautiful.ai'nin 3.000'den fazla yöneticiyle yaptığı bir ankette çıkan sonuçlara göre insan ırkının korkulu rüyası gerçek oluyor gibi görünüyor.
3.000 yöneticinin neredeyse yarısı, 2024 içinde çalışanlarını yapay zeka ile değiştirmeyi planlıyor
Ankete göre, yöneticilerin yaklaşık yarısı (%41), bu yıl içinde çalışanlarını YZ ile değiştirmeyi umuyor. Bu yönde bir adımın mali açıdan faydalı olacağını düşünenlerin oranı ise %48'e kadar çıkıyor. Ayrıca, YZ'nin insan gücüne olan ihtiyacı azaltacağı için maaşları düşüreceğini düşünenlerin oranı da oldukça yüksek (%45).
Anket sonuçları aynı zamanda yapay zekanın insanlar gibi görevleri başarılı bir şekilde yerine getirebileceğine olan güvenin arttığını da ortaya koyuyor. Ankete katılan yöneticilerin %40'ı, YZ'nin insan olmadan da verimli bir şekilde çalışabileceğine inanıyor.
Öte yandan yöneticilerin yarısı yapay zekanın kendi pozisyonları için daha düşük maaşlar getirebileceğinden endişe duyuyor. Hatta %64'ü, YZ'nin deneyimli yöneticilerin aynı seviyede üretkenlik sağlayabileceğine ya da belki de daha iyisini yapabileceğine inanıyor.
Anketin bir diğer dikkat çekici bulgusu ise, yöneticilerin çoğunluğunun (%66) kendi rollerinde yapay zeka araçlarını kullanarak verimliliği artırmaya çalıştığını belirtiyor olması.
Google'ın en güçlü yapay zekası ücretsiz açıldı! Nasıl kullanılır?
Tüm bu gelişmelere rağmen Beautiful.ai, YZ'nin işbirlikçi bir araç olarak kullanılabileceğine ve çalışanların daha fazla içerik oluşturmalarına yardımcı olabileceğine inanıyor. Bununla birlikte insan denetiminin hala çok gerekli olduğunu vurguluyorlar.
Sonuç olarak yapay zekanın iş dünyasında nasıl bir rol oynayacağı konusundaki görüşler çeşitli olsa da işletmelerin YZ teknolojisini yaygın bir şekilde benimsemesi ve kullanması kaçınılmaz gibi görünüyor.
Dilerseniz Beautiful.ai anketine buradan ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizle paylaşmayı lütfen unutmayın.
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