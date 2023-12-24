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YouTube, 2023'te 4 milyardan fazla yeni video ekledi - Son Dakika
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YouTube, 2023'te 4 milyardan fazla yeni video ekledi

YouTube platformu, 2023 yılında 4 milyardan fazla yeni video ekleyerek büyük bir başarı elde etti. Platform, müzik, vlog, podcast gibi çeşitli içeriklerin merkezi haline gelmiş durumda. Ayrıca, YouTube'un reklamların oluşturduğu ortam da içerik üreticilerinin dikkatini çekiyor. Ayrıca, GTA 6 tanıtım fragmanı da 24 saat içinde en çok izlenme rekoru kırdı.

YouTube, 2023\'te 4 milyardan fazla yeni video ekledi
24.12.2023 - 20:27,
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Video içerik platformu dendiğinde akla ilk gelen isimlerden birisi olan YouTube, oldukça başarılı bir yıl geçirdi. Birçok kişi ve kurum için artık büyük bir gelir haline gelen platform, 2023'ü rekorlarla geride bırakmak üzere.

YouTube platformuna, 2023 içinde 4 milyardan fazla yeni video eklendi

Müzik, vlog, podcast gibi sayısız türde içeriğin merkezi haline gelen YouTube, son yıllarda birçok içerik üreticisi için en uğrak adres konumunda. Ethen Zuckerman ismindeki bir araştırmacı, YouTube hakkında bir araştırma yazısı paylaştı.

YouTube, 2023'te 4 milyardan fazla yeni video ekledi

Paylaşılan rapora göre platformda şu anda 13,3 milyardan fazla video yer alıyor. 2005 yılında yayın hayatına başlayan YouTube, 2023 yılında 4 milyardan fazla yeni video ile kullanıcılarına hizmet verdi. Ek ortalama izlenme sayısı ise 39 olarak açıklandı.

YouTube video ekran görüntüsü nasıl alınır?

YouTube'un son dönemdeki başarısının arkasında ise hiç kuşkusuz reklamların oluşturduğu büyük pastanın payı yüksek. Özellikle ücretsiz sürümü kullanan kullanıcıları bir hayli sıksa da reklamların oluşturduğu ortam, içerik üreticilerinin bir hayli dikkatini çekmiş durumda.

YouTube, 2023'te 4 milyardan fazla yeni video ekledi

YouTube platformundaki 2023 yılı rekorları bununla da sınırlı değil. Rockstar Games, sızıntı nedeniyle daha erken yayınladığı GTA 6 tanıtım fragmanı, 24 saat içinde en çok izlenme rekoru kırdı. GTA 6 tanıtım fragmanı, yayınlanmasının ardından daha 24 saat bile geçmeden 70 milyondan fazla izlendi. Bu rekoru daha önce ABD'li ünlü YouTuber MrBeast, 59.4 milyon izlenme elde eden "7 Days Stranded At Sea" ("7 Gün Denizde Mahsur Kaldık") videosu ile elinde tutuyordu.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: YouTube, 2023'te 4 milyardan fazla yeni video ekledi - Son Dakika
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