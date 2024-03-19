YouTube Music, şarkı mırıldanma özelliği ile şarkı aramayı kolaylaştırıyor

YouTube tarafından birkaç sene önce tanıtılmış şarkı dinleme platformu YouTube Music, yeni özelliklerle geliştirilmeye devam ediliyor. Spotify kadar popüler olmasa da YouTube Premium kapsamında sunulduğu için tercih ediliyor. Son olarak uygulamaya yeni bir özellik geldi. Bu yenilik sayesinde artık YouTube Music üzerinde şarkı bulmak daha kolay. İşte YouTube Music yeni arama özelliği…
YouTube Music "Şarkı mırıldan" özelliği ile şarkı aramayı kolaylaştırıyor
YouTube, geçtiğimiz yılın ekim ayında sabit ses seviyesi ve aramak için mırıldan gibi birkaç özelliği duyurmuştu. Son yapılan açıklamaya göre şirket, şarkı arama özelliğini YouTube Music'e getiriyor. Yeni gelen bu özellik sayesinde adını bilmediğiniz bir şarkıyı mırıldanarak bulabilirsiniz.
Bu yeni güncelleme ile birlikte artık arama tuşuna bastığınızda mikrofonun yanında özel bir buton göreceksiniz. Bu buton ile mırıldanarak şarkı bulma özelliğine erişebilirsiniz.
Önceden YouTube üzerinde bir şarkıyı, ritmini yazdığımızda dahi bulabildiğimizi görmüştük. Bu platformun gelişmiş arama özellikleri sayesinde oluyordu. Şimdi sistemi daha da geliştiren şirket, mırıldanarak veya şarkının bir kısmını sesli olarak söyleyerek bulmanıza olanak sağlıyor. Belirtmemiz gerekiyor ki burada da yapay zekanın gücünü görüyoruz.
Yeni Spotify özelliği açıklandı! Artık YouTube'a gerek yok
YouTube tarafından yapılan açıklamalara göre platform, orijinal şarkı ile verilen sesi eşleştirmek için yapay zekayı kullanıyor ve mırıldandığınızda bu yapay zeka size en doğru sonucu bulmaya yardımcı oluyor.
Henüz tüm Android cihazlara yayınlanmayan özellik test aşamasında. Yakın zamanda iOS cihazlara da sunulması bekleniyor. Şimdi gelin YouTube Music'te nasıl şarkı bulabileceğinize beraber bakalım.
1. YouTube Müzik uygulamasını açın.
2. Arama simgesine dokunun.
3. "Şarkı Ara"yı seçin.
4. Yaklaşık 10-15 saniye boyunca mırıldanın veya şarkının sözlerini söyleyin.
5. YouTube Music eşleşmelerine göz atın.
Peki ya siz YouTube Music kullanıyor musunuz ve bu özelliği beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › YouTube Music, şarkı mırıldanma özelliği ile şarkı aramayı kolaylaştırıyor - Son Dakika
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