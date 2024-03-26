YouTube, yapay zeka ile bölüm atlama özelliği getiriyor

Yapay zeka teknolojileri artık hayatımızın merkezine oturmaya başladı. Sosyal medya uygulamaları bile artık yapay zekalı öneri sistemleri sunmaya başlıyor. İşte YouTube bu anlamda yeni bir yapay zeka özelliği için denemelere başladı. Buna göre YouTube mobilde iki kere dokunma ile bölüm atlama gibi ilginç bir yapay zeka özelliği getirmeyi planlıyor. Yani hepimizin kullandığı, çift dokunma ile videoda gereksiz yerleri geçme alışkanlığı kullanışlı bir özellik haline geliyor.
YouTube için yapay zeka ile bölüm atlama özelliği geliyor
YouTube, yapay zeka özellikleri için denemeler yapmaya başladı. Bir taraftan Sprotify'ın müzik klipleri ile YouTube rakibi bir konuma gelmesi, platformun kendini geliştirmesine yol açmış gibi. Ortaya çıkan yeni YouTube özelliği ile artık bir videoda izlemek istemediğiniz bölümleri geçmeniz mümkün olacak.
YouTube mobilde ekrana iki kere dokunma ile videonun bir kısmını atlamanız mümkün. İşte YouTube yapay zeka özelliği, bu çift dokunma sonrası kullanıcıya atlamak istediği bölüm tavsiyesi verecek. Böylece kullanıcı sadece videoda kısa bir bölümü değil, istediği bölümleri atlama imkanına sahip olacak.
Aslında burada YouTube içerik üreticileri bölüm atlama için verilen tavsiyeleri belirleme imkanına sahip olacak. Yapay zeka, içerik üreticisi bu konuda bir tavsiyede bulunmadıysa kendisi içeriği bölümlere ayıracak. Yapay zeka kullanıcılara tavsiyeleri de bu bölümlere göre verecek.
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Ancak YouTube'un bu konuda bazı endişeleri var. Buna göre kullanıcılar, yapay zeka ile bölüm atlama özelliği ile içeriğin önemli anlarını da geçme imkanına sahip. Bu da içerik üreticileri için çok da olumlu bir durum değil. Şu an için özellik ABD'de çok kısıtlı YouTube Premium kullanıcıları arasında denenmeye başladı.
YouTube ile bölüm atlama ayrıca kullanıcıların YouTube içeriklerini çok daha hızlı tüketmesini de sağlayacak. YouTube ayrıca Shorts videoları için yeni bir remiks imkanı da sunuyor. Buna göre içerik üreticileri shorts videolarından oluşan remikslere kendi çekimlerini de ekleme imkanına sahip olacak.
YouTube yapay zeka ile bölüm atlama özelliği sizce de video içerik tüketim deneyimini iyileştirebilir mi? Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz.
Son Dakika › Teknoloji › YouTube, yapay zeka ile bölüm atlama özelliği getiriyor - Son Dakika
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