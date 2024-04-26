ZTE\'nin 2024\'ün ilk çeyreğindeki geliri açıklandı

Teknoloji

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden ZTE, yatırımcıların dikkatini çekmek için 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal raporunu yayınladı. Böylelikle şirketin kaç para kazandığı belli oldu. İşte ZTE geliri…

ZTE ne kadar gelir elde etti?

Son yıllarda en çok konuşulan akıllı telefon üreticilerinden ZTE, pazar payını artırabilmek için ürün yelpazesini sürekli genişletiyorken, bunun yanında diğer şirketler ile de iş birliği yapmaya devam ediyor. Bu firmanın kazancına etki ediyor.

ZTE tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, 2024'ün ilk çeyreğinde 30,58 milyar Çin yuanı (4,22 milyar dolar) gelir elde etti. Bu rakamın yıllık olarak yüzde 4,9 oranında arttığı belirtiliyor. Firmanın net karı ise yıllık yüzde 3,7 artışla 2,74 Çin yuanı olarak açıklandı. Bu da 372 milyon dolara tekabül ediyor. İstikrarlı bir büyüme gösteren ZTE'nin araştırma ve geliştirme giderlerininse 6,38 milyar Çin yuanı (880 milyon dolar) olduğu belirtildi.

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ZTE, yeni tanıttığı akıllı telefonlar ile dikkat çekmeye devam ediyor. Şirket, Şubat 2024'te Galaxy Z Flip 5 rakibi Libero Flip'i tanıtmıştı. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, 6,9 inç ekran ve 50 Megapiksel ana kameraya sahip olan cihaz, fiyatıyla da pazarda öne çıkmayı başardı. Bu da markanın bilinirliğini artırdı.

Türkiye'de faaliyet göstermesine rağmen pek bilinmese de yurt dışında birçok ülkede yoğun çalışmalar yürüten ZTE, attığı adımlar ile sektördeki payını yükseltmeye çalışıyor. Bu doğrultuda şirket, yeni gelişmeler ile teknoloji dünyasında gündem olabilir.

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