ZTE, Nubia Music Modelini Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

ZTE, Nubia Music Modelini Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

ZTE, Nubia Music Modelini Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

ZTE, MWC 2024'te müzik odaklı Nubia Music modelini tanıttı. Cihaz, orta segment bir cihaz olmasına rağmen yüzde 600 daha fazla ses sunan bir hoparlör sistemi ve yapay zeka desteği ile dikkat çekiyor. Nubia Music, UNİSOC işlemci, 6,6 inç HD+ 90 Hz LCD ekran, 8 GB RAM, 256/512 GB dahili depolama, 50 MP çift arka kamera ve 5000 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Ürünün fiyatı ise 149 dolar olarak belirlendi.

28.02.2024 20:13  Güncelleme: 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknoloji meraklılarına kapılarını aralayan MWC 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Fuarda yeni ürünleriyle dikkatleri üzerine çeken markalardan birisi de şüphesiz ZTE. Çinli üretici son olarak müzik odaklı Nubia Music modelini kullanıcıların beğenisine sundu. İşte Nubia Music özellikleri ve fiyatı!

Nubia Music özellikleri ve fiyatı

Nubia Music teknik özellikleri itibariyle orta segment bir cihaz. Ancak ses yeteneklerine gelince işler bir nebze olsun değişiyor. Zira akıllı telefonda Nubia'nın diğer modellerine kıyasla yüzde 600 daha fazla ses sunan bir hoparlör sistemi yer alıyor. Dahası, bu sistem günümüzün vazgeçilmezi yapay zeka tarafından destekleniyor. Üstelik üründe DTS: X Ultra desteği de mevcut.

Nubia Music modelinde henüz ismi tam olarak açıklanmamış UNİSOC bir işlemci mevcut. Bununla birlikte 6,6 inç boyutlarında HD+ çözünürlük sunan 90 Hz LCD bir panele ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra 8 GB RAM ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Buna 256/512 GB olmak üzere iki dahili depolama seçeneği eşlik edecek.

Nubia'dan müzik ve fotoğraf severlere özel telefonlar!

Cihazda 50 Megapiksel çift arka kamera bulunuyor. Bunun dışında 5000 mAh'lik bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Fiyat konusu ise benzer şekilde yüksek tutulmamış. Zira marka ürünün 149 dolara satın alınabileceğini söylüyor.

ÖzellikDetayİşlemciUNİSOC (İsmi henüz açıklanmadı)Ekran6,6 inç HD+ 90 Hz LCDRAM8 GBDahili Depolama256/512 GBHoparlör SistemiYüzde 600 daha fazla ses sunan, AI destekliSes TeknolojileriDTS: X Ultra desteğiArka Kamera50 MP çift kameraBatarya5000 mAhFiyat149 dolar

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete

Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ZTE, Nubia Music Modelini Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 20:51:12. #1.12#
SON DAKİKA: ZTE, Nubia Music Modelini Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement