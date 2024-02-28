Teknoloji meraklılarına kapılarını aralayan MWC 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Fuarda yeni ürünleriyle dikkatleri üzerine çeken markalardan birisi de şüphesiz ZTE. Çinli üretici son olarak müzik odaklı Nubia Music modelini kullanıcıların beğenisine sundu. İşte Nubia Music özellikleri ve fiyatı!
Nubia Music özellikleri ve fiyatı
Nubia Music teknik özellikleri itibariyle orta segment bir cihaz. Ancak ses yeteneklerine gelince işler bir nebze olsun değişiyor. Zira akıllı telefonda Nubia'nın diğer modellerine kıyasla yüzde 600 daha fazla ses sunan bir hoparlör sistemi yer alıyor. Dahası, bu sistem günümüzün vazgeçilmezi yapay zeka tarafından destekleniyor. Üstelik üründe DTS: X Ultra desteği de mevcut.
Nubia Music modelinde henüz ismi tam olarak açıklanmamış UNİSOC bir işlemci mevcut. Bununla birlikte 6,6 inç boyutlarında HD+ çözünürlük sunan 90 Hz LCD bir panele ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra 8 GB RAM ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Buna 256/512 GB olmak üzere iki dahili depolama seçeneği eşlik edecek.
Nubia'dan müzik ve fotoğraf severlere özel telefonlar!
Cihazda 50 Megapiksel çift arka kamera bulunuyor. Bunun dışında 5000 mAh'lik bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Fiyat konusu ise benzer şekilde yüksek tutulmamış. Zira marka ürünün 149 dolara satın alınabileceğini söylüyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Teknoloji › ZTE, Nubia Music Modelini Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi. Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü. Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu. Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı. Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Haberler.com ve Keltis Yapay Zeka A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, "Yapay Zeka Sohbetleri"nde, yapay zekanın geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Teymur, "Yapay zeka, hayatımızın bütün aşamalarına girdiği zaman dünyanın en zeki insanının günlerce araştırma, değerlendirme ile varacağı sonucun çok daha iyisini size 5 saniyede sunabilecek. Dünyadaki en aptal insan bile dünyadaki en zeki insan kadar doğru kararlar alabilecek. Daha doğrusu alınan kararı uygulayacak." dedi.
ÖzellikDetayİşlemciUNİSOC (İsmi henüz açıklanmadı)Ekran6,6 inç HD+ 90 Hz LCDRAM8 GBDahili Depolama256/512 GBHoparlör SistemiYüzde 600 daha fazla ses sunan, AI destekliSes TeknolojileriDTS: X Ultra desteğiArka Kamera50 MP çift kameraBatarya5000 mAhFiyat149 dolar
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Teknoloji › ZTE, Nubia Music Modelini Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Haberler.com ve Keltis Yapay Zeka A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, "Yapay Zeka Sohbetleri"nde, yapay zekanın geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Teymur, "Yapay zeka, hayatımızın bütün aşamalarına girdiği zaman dünyanın en zeki insanının günlerce araştırma, değerlendirme ile varacağı sonucun çok daha iyisini size 5 saniyede sunabilecek. Dünyadaki en aptal insan bile dünyadaki en zeki insan kadar doğru kararlar alabilecek. Daha doğrusu alınan kararı uygulayacak." dedi.
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