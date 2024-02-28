ZTE, Nubia Music Modelini Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Teknoloji

Teknoloji meraklılarına kapılarını aralayan MWC 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Fuarda yeni ürünleriyle dikkatleri üzerine çeken markalardan birisi de şüphesiz ZTE. Çinli üretici son olarak müzik odaklı Nubia Music modelini kullanıcıların beğenisine sundu. İşte Nubia Music özellikleri ve fiyatı!

Nubia Music özellikleri ve fiyatı

Nubia Music teknik özellikleri itibariyle orta segment bir cihaz. Ancak ses yeteneklerine gelince işler bir nebze olsun değişiyor. Zira akıllı telefonda Nubia'nın diğer modellerine kıyasla yüzde 600 daha fazla ses sunan bir hoparlör sistemi yer alıyor. Dahası, bu sistem günümüzün vazgeçilmezi yapay zeka tarafından destekleniyor. Üstelik üründe DTS: X Ultra desteği de mevcut.

Nubia Music modelinde henüz ismi tam olarak açıklanmamış UNİSOC bir işlemci mevcut. Bununla birlikte 6,6 inç boyutlarında HD+ çözünürlük sunan 90 Hz LCD bir panele ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra 8 GB RAM ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Buna 256/512 GB olmak üzere iki dahili depolama seçeneği eşlik edecek.

Nubia'dan müzik ve fotoğraf severlere özel telefonlar!

Cihazda 50 Megapiksel çift arka kamera bulunuyor. Bunun dışında 5000 mAh'lik bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Fiyat konusu ise benzer şekilde yüksek tutulmamış. Zira marka ürünün 149 dolara satın alınabileceğini söylüyor.