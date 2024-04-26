Zyxel Networks, Türkiye'deki KOBİ'ler için bulut tabanlı ağ altyapısı çözümleri sunuyor - Son Dakika
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Teknoloji

Zyxel Networks, Türkiye'deki KOBİ'ler için bulut tabanlı ağ altyapısı çözümleri sunuyor

Zyxel Networks, Türkiye\'deki KOBİ\'ler için bulut tabanlı ağ altyapısı çözümleri sunuyor

Zyxel Networks'un bulut tabanlı ağ altyapı çözümleri, Türkiye'deki KOBİ'ler için büyük bir fırsat sunuyor. KOBİ'lerin dijital dönüşümünde önemli bir rol oynayan bulut tabanlı ağ altyapısı teknolojileri, KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmalarına ve ulusal/uluslararası pazarlarda var olmalarına yardımcı oluyor. Türkiye'de 2 milyondan fazla mikro ölçekli, 208 binden fazla küçük ölçekli ve 34 bin orta ölçekli KOBİ bulunuyor ve bu kuruluşlar ülkenin ekonomik can damarı konumunda. Zyxel Networks'un çözümleri, KOBİ'lerin çevrimiçi varlıklarını güçlendirmek, verilerini güvenli bir şekilde saklamak, üretim süreçlerini optimize etmek ve pazarlama faaliyetlerini dijital platformlara kaydırmak için önemli bir fırsat sunuyor.

26.04.2024 13:10
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Zyxel Networks'un bulut tabanlı ağ altyapı çözümleri, Türkiye'deki KOBİ'ler için büyük bir fırsat sunuyor. Günümüzde dijitalleşme artık bir seçenek değil, bir zorunluluk haline geldi. Bu durumda, KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmak ve ulusal/uluslararası pazarlarda var olmak için dijital dönüşüme ayak uydurmaları gerekiyor. İşte tüm detaylar…

Zyxel, KOBİ'lerin dijital dönüşümünde öne çıkıyor!

Zyxel Networks Türkiye Ülke Müdürü Ömer Faruk Erünsal'ın belirttiği gibi, bulut tabanlı ağ altyapısı teknolojileri, KOBİ'lerin bu dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynuyor. Zira KOBİ'lerin ekonomideki önemi tartışılmaz bir gerçek.

Zyxel Networks, Türkiye'deki KOBİ'ler için bulut tabanlı ağ altyapısı çözümleri sunuyor

Türkiye'de 2 milyondan fazla mikro ölçekli, 208 binden fazla küçük ölçekli ve 34 bin orta ölçekli KOBİ bulunuyor. Bu kuruluşlar, ülkenin ekonomik can damarı konumundadır ve istihdamın büyük bir kısmını sağlıyor. Ancak, küresel rekabetin hızla arttığı bir ortamda, bu KOBİ'lerin dijital dönüşümü kaçınılmaz.

İnternet satışındaki rekabetin giderek artması, KOBİ'ler için yeni fırsatlar ve zorluklar doğuruyor. Artık KOBİ'ler de uluslararası pazarlara erişebilmek için çevrimiçi platformlara ve pazaryerlerine entegre olmak zorundalar. Bu noktada bulut tabanlı ağ altyapısı, KOBİ'lerin çevrimiçi varlıklarını güçlendirmek ve verilerini güvenli bir şekilde saklamak için hayati bir öneme sahip.

Pazarlama ve üretim alanında da dijitalleşme trendi belirgin bir şekilde artıyor. KOBİ'ler, yapay zeka, IoT ve diğer gelişmiş teknolojileri kullanarak üretim süreçlerini optimize etmekte ve pazarlama faaliyetlerini dijital platformlara kaydırıyor. Bu da KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırmak ve müşterilere daha etkili bir şekilde ulaşmak için önemli bir fırsat sunuyor.

Zyxel Networks'un bulut tabanlı ağ altyapı çözümleri KOBİ'lerin dijital dönüşüm sürecinde önemli bir partner olarak öne çıkıyor. Özellikle yapay zeka, Endüstri 4.0, IoT, WiFi6E-WiFi7 ve 5G gibi gelişmiş teknolojilerle entegre edilmiş çözümleri, KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı oluyor.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Zyxel Networks, Türkiye'deki KOBİ'ler için bulut tabanlı ağ altyapısı çözümleri sunuyor - Son Dakika

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