Alanya'ya 'Oosterdam' Kruvaziyeri İle 2 Bin 110 Turist Geldi

ANTALYA'nın Alanya ilçesine demirleyen 'Oosterdam' adlı kruvaziyer çoğunluğu ABD'li 2 bin 110 turist getirdi.

Hollanda bandıralı, 285 metre uzunluğundaki 'Oosterdam' adlı kruvaziyer, Limasol'dan yola çıkarak Alanya Limanı'na ulaştı. Çoğunluğu ABD vatandaşı olmak üzere toplam 2 bin 110 turist ve 784 personelin bulunduğu gemi limana demirledi. Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra turistler gemiden inerek ilçe merkezine dağıldı. Geminin saat 17.00'de Marmaris'e gitmek üzere Alanya Limanı'ndan demir alacağı öğrenildi.

Haber- Kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,