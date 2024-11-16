Hasankeyf Ziyaretçilerini Büyüledi - Son Dakika
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Turizm

Hasankeyf Ziyaretçilerini Büyüledi

Hasankeyf Ziyaretçilerini Büyüledi

Sakarya ve Antalya'dan gelen turistler Hasankeyf'i keşfettikten sonra duydukları hayranlığı paylaştı. Tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Hasankeyf'in turizm potansiyeli vurgulandı.

16.11.2024 12:27  Güncelleme: 12:29
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'BİR DAHA GELMEK İSTERİM'

Sakarya'dan geldiğini söyleyen Mualla Muzaç (47), " Muş'ta yeğenlerim var, onları ziyarete gelmiştik. Hasankeyf'i çok methetmişlerdi, çok görmek istiyorduk. Oraya geldik ama gerçekten çok muazzam bir yermiş. Çok beğendim. Harika bir yer. Bizim o taraflarda böyle bir yer yok diyebilirim. Böyle yerlerin turizme açılıp, kazandırılması çok önemli, çok güzel bir şey bence. Gerçekten güzel olmuş. Bir daha gelmek isterim" dedi.

'ÇOK BEĞENDİK'

Antalya Alanya'dan gelen Kadir Gök ise "Çok methetmişlerdi, çok güzel bir yer olduğunu söylemişlerdi. Anlatıldığı kadar da varmış. Zeynel Bey Türbesi'ne gittik. Gelmeden önce biraz araştırdık. Gerçekten çok eski, tarihi bir yer. Baya da beğendik. İnanamadık. Çok beğendik ve herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Buraya Alanya'dan geliyorum. Herkes bilir; turizmin göbeği gibi bir şey ama tamam orada deniz var, turistler falan var da burada da yerli turistten çok hep dışardan geliyorlar. Gerçekten gezilip, görülmesi gereken bir yer" diye konuştu. Estonyalı Marin Küla da "Burayı çok sevdim. Hasankeyf için buraya geldim. Burayı çok seviyorum. Hasankeyf için Estonya'dan geldim" dedi.

Kaynak: DHA

Antalya, Sakarya, Turizm, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Turizm Hasankeyf Ziyaretçilerini Büyüledi - Son Dakika

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