Karagöl Tabiat Parkı'nda Kış Turizmi İçin Toplantı Düzenlendi - Son Dakika
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Turizm

Karagöl Tabiat Parkı'nda Kış Turizmi İçin Toplantı Düzenlendi

Karagöl Tabiat Parkı\'nda Kış Turizmi İçin Toplantı Düzenlendi

Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, kar yağışı ile birlikte doğal güzelliklerini sergileyerek turizm potansiyelinin artırılması amacıyla toplantıya ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, göl kenarında düzenlenen etkinlikte yöresel müzik eşliğinde bir araya geldi.

28.11.2024 10:50  Güncelleme: 10:52
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ARTVİN'in Şavşat ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, yağan karla birlikte beyaza büründü. Bölgenin turizm potansiyelini artırmak ve doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak için Karagöl'de kar yağışı eşliğinde toplantı düzenlendi.

Doğu Karadeniz'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle Şavşat'ta yer alan Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü. Çam ağaçları arasında yer alan ve doğal güzelliğiyle ilgi çeken tabiat parkının karla kaplanmasıyla seyirlik manzara ortaya çıktı. Bölgenin turizm potansiyelini artırmak ve doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak için Karagöl'de toplantılar gerçekleştirildi. İlçenin turizm geleceğini şekillendirecek ilk toplantı, gölün kenarında kar yağışı eşliğinde düzenlendi. Toplantıya Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı, AK Parti Şavşat İlçe Başkanı Cemal Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hafız Yılmaz, TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Volkan Kantarcı, Belediye Meclis Üyesi Oktay Yılmaz, Karadeniz Bölgesi'nden çeşitli turizm firmaları ve tur şirketlerinin temsilcileri katıldı. Göl kenarında yakılan ateş başında toplanan katılımcılar, yapılan istişareler ve konuşmalar sonrası tulum eşliğinde halay çekip, yöre özgü türküleri seslendirdi.

'DAHA FAZLA ZİYARETÇİYLE BULUŞTURULMASI GEREKİYOR'

Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, ilçenin turizm potansiyelini artırma konusunda daha fazla ziyaretçiyle buluşturulması gerektiğini belirterek, "İlçenin sahip olduğu doğal ve tarihi zenginliklerin daha fazla ziyaretçiyle buluşturulması gerekiyor. Bu tür toplantıların bu hedeflere ulaşmada büyük rol oynuyor" dedi.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Volkan Kantarcı da "Bölgenin turizm potansiyelini artırmak için elimizden gelen desteği sağlayacağız. Şavşat, doğa turizmi açısından benzersiz bir destinasyon. Bu değerin tanıtımının daha geniş çapta yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Karagöl Tabiat Parkı'nda Kış Turizmi İçin Toplantı Düzenlendi - Son Dakika

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