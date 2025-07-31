Türkiye'nin 2. Çeyrek Turizm Geliri Yüzde 8,4 Arttı - Son Dakika
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Türkiye'nin 2. Çeyrek Turizm Geliri Yüzde 8,4 Arttı

Türkiye\'nin 2. Çeyrek Turizm Geliri Yüzde 8,4 Arttı
31.07.2025 11:00
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TÜİK, Türkiye'nin 2. çeyrek turizm gelirini 16,3 milyar dolar olarak açıkladı, ziyaretçi sayısı da arttı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), turizm gelirinin nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan 2'nci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 artarak 16 milyar 284 milyon 322 bin dolar olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2'nci çeyrek turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; turizm geliri nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan 2'nci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 artarak 16 milyar 284 milyon 322 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 16 milyar 95 milyon 247 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 189 milyon 75 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 16,5'ini yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. Ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 11 milyar 100 milyon 829 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 994 milyon 418 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 2 ARTTI

Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2025 yılı 2'nci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2 artarak 16 milyon 412 bin 168 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 16,3'ünü 2 milyon 678 bin 105 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 110 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 73 dolar oldu.

Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 31, yeme içme harcamalarının payı yüzde 19,4, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 12,8 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 13,8, yeme içme harcamaları yüzde 13,7 ve tur hizmetleri harcamaları yüzde 12,5 arttı.

Ziyaretçiler yüzde 71,1 ile en çok 'gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler' amacıyla geldi. İkinci sırada yüzde 16,8 ile 'akraba ve arkadaş ziyareti', üçüncü sırada ise yüzde 5,6 ile 'alışveriş' yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkeye yüzde 60,7 ile en çok 'akraba ve arkadaş ziyareti' amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ YÜZDE 41,1 ARTTI

Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,1 artarak 2 milyar 759 milyon 918 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 850 milyon 866 bin dolarını kişisel, 909 milyon 52 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,5 azalarak 2 milyon 947 bin 929 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 936 dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Türkiye, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Turizm Türkiye'nin 2. Çeyrek Turizm Geliri Yüzde 8,4 Arttı - Son Dakika

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