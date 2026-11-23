Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES programı desteğiyle yürütülen “Doğru Bilgi, Temiz Gelecek: Çevre ve İklim Dezenformasyonuyla Mücadele” projesi çerçevesinde üniversite yerleşkesinde farkındalık etkinliği düzenlendi.



Merkez yerleşkede gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Erdal Yılmaz, proje kapsamında yürütülen çalışmalardan dolayı topluluk üyelerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.Yaklaşık 300 katılımcının yer aldığı etkinlikte; çevre bilinci, iklim değişikliği ve dijital dezenformasyonla mücadele konularına dikkat çekildi. İnteraktif kutu oyunu, Bilgi Kulesi (Jenga), Çarkıfelek yarışması ve bilgilendirme standı aracılığıyla gençlerin doğru bilgiye ulaşma ve yanlış bilgiyi ayırt etme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.Bilgilendirme standında çevre ve iklim değişikliği, bilgi kirliliği ve dezenformasyonla mücadele konularında afiş ve görsel materyallere yer verildi. Katılımcılara dijital platformlarda karşılaştıkları içeriklerin kaynağını, tarihini ve doğruluğunu sorgulamanın önemi anlatıldı.“Doğru Bilgi, Temiz Gelecek” projesiyle çevre ve iklim konularında doğru bilginin önemine dikkat çekilirken katılımcıların dezenformasyonla mücadele konusunda bilinçlenmesine katkı sağlandı.

Haber: Servet Arslan