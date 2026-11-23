AİÇÜ'de çevre ve iklim dezenformasyonuna karşı yaklaşık 300 kişilik etkinlik yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AİÇÜ Dezenformasyonla Mücadele Topluluğunun ÜNİDES destekli projesi kapsamında çevre ve iklim dezenformasyonuna karşı farkındalık etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı etkinlikte oyunlar ve stantlarla gençlerin doğru bilgiyi ayırt etme becerisi hedeflendi.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES programı desteğiyle yürütülen “Doğru Bilgi, Temiz Gelecek: Çevre ve İklim Dezenformasyonuyla Mücadele” projesi çerçevesinde üniversite yerleşkesinde farkındalık etkinliği düzenlendi.
Yaklaşık 300 katılımcının yer aldığı etkinlikte; çevre bilinci, iklim değişikliği ve dijital dezenformasyonla mücadele konularına dikkat çekildi. İnteraktif kutu oyunu, Bilgi Kulesi (Jenga), Çarkıfelek yarışması ve bilgilendirme standı aracılığıyla gençlerin doğru bilgiye ulaşma ve yanlış bilgiyi ayırt etme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.
Bilgilendirme standında çevre ve iklim değişikliği, bilgi kirliliği ve dezenformasyonla mücadele konularında afiş ve görsel materyallere yer verildi. Katılımcılara dijital platformlarda karşılaştıkları içeriklerin kaynağını, tarihini ve doğruluğunu sorgulamanın önemi anlatıldı.
“Doğru Bilgi, Temiz Gelecek” projesiyle çevre ve iklim konularında doğru bilginin önemine dikkat çekilirken katılımcıların dezenformasyonla mücadele konusunda bilinçlenmesine katkı sağlandı.
Haber: Servet Arslan
Kaynak: Haber Platformu
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