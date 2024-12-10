15 yaşında gelin oldu, çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor - Son Dakika
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Yaşam

15 yaşında gelin oldu, çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor

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15 yaşında evlendiğini belirten bir kadının çocuk yaşta evliliğin olumlu yanlarından bahsettiği video tepki çekti. Kısa sürede viral olan videonun altına ''15 yaşında evlenmenin hiç bir olumlu yanı olamaz'' şeklinde yorumlar yapıldı.

10.12.2024 17:56
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Kocasıyla mutfakta yemek yaptıkları anların videosunu çeken ve o anları sosyal medyadan paylaşan kadının erken yaşta evlilik güzellemesi yapması tepki çekti.

"17 YIL ÖNCE SEVGİLİYKEN..."

Kendisinin 15 yaşında gelin olduğunu belirten kadın, "15 yaşında evlenmiş olmanın en güzel yanı belki de bu... Siz burada mutfakta yemek yapan sıradan bir çift görmüş olsanız da aslında başka bir yerden neler hissettiğimizi görebilirsiniz. 17 yıl önce sevgiliyken uzaktan uzağa izlediğimiz filmin tekrarını açmışız, kızlarımız boyumuz kadar olmuş, uykuya dalmış.. Birlikte yürüdüğümüzde başarabildiğimiz her şeyin özeti... Ve belki en güvende hissettiğimiz en sıcak yer" ifadelerine yer verdi.

KISA SÜREDE ÇOK SAYIDA YORUM ALDI

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "15 yaşında evlenmenin hiç bir olumlu yanı olamaz", "15 yaşımda ben hala parkta oynuyordum", "Ben okumayı tercih ederim. Her şey zamanında güzel", "15 yaşında yapılan evliliğin olumlu yönü mü olur?", "15 yaşında evlenmesini neden basari hikayesi gibi anlatıyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

15 yaşında gelin oldu, çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor

Evlilik, Güncel, Eğitim, Çocuk, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 15 yaşında gelin oldu, çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmet emin Bakan:
    15 yaşında evlenmek kötü olsaydı dinimiz yasaklardı. 42 38 Yanıtla
  • Erbil Doğru:
    15 yaşında evlenemez ama her yerde her erkekle herşey yapar … 40 23 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    15 yaş gayet evliliğe uygun bence. 15 yaşında kizlar benim bilmediğim şeyleri biliyor 30 28 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Evlilik yaşı 15 e inmeli zaten. Liselilerin parklarda orda burda halleri ortada. 32 22 Yanıtla
  • YoH null:
    sacma 15 evlenmek için mantıksız evlenme yaşı 25 28 arası dır normalde tanıma aşamasına gelince 23 25 arasıdır 12 11 Yanıtla
  • serkan cindemir:
    Amac ne birazda sıyonızım den haber yapsanız cok koydu sanırım surıye ???? 3 2 Yanıtla
  • PEMROOS Salon:
    2024 bitiyor 2025.gunaydin...kac bin tane kız çocuğu 13 yada 15yasinda gelin oldu.her birinin hikayesini dinlesek.son habere sığmaz 2 0 Yanıtla
  • mahir Saray:
    Aleyna tilki kaç yqsindaydi sevgilileri vardi 0 0 Yanıtla
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