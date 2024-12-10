15 yaşında gelin oldu, çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor

Yaşam

Kocasıyla mutfakta yemek yaptıkları anların videosunu çeken ve o anları sosyal medyadan paylaşan kadının erken yaşta evlilik güzellemesi yapması tepki çekti.

"17 YIL ÖNCE SEVGİLİYKEN..."

Kendisinin 15 yaşında gelin olduğunu belirten kadın, "15 yaşında evlenmiş olmanın en güzel yanı belki de bu... Siz burada mutfakta yemek yapan sıradan bir çift görmüş olsanız da aslında başka bir yerden neler hissettiğimizi görebilirsiniz. 17 yıl önce sevgiliyken uzaktan uzağa izlediğimiz filmin tekrarını açmışız, kızlarımız boyumuz kadar olmuş, uykuya dalmış.. Birlikte yürüdüğümüzde başarabildiğimiz her şeyin özeti... Ve belki en güvende hissettiğimiz en sıcak yer" ifadelerine yer verdi.

KISA SÜREDE ÇOK SAYIDA YORUM ALDI

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "15 yaşında evlenmenin hiç bir olumlu yanı olamaz", "15 yaşımda ben hala parkta oynuyordum", "Ben okumayı tercih ederim. Her şey zamanında güzel", "15 yaşında yapılan evliliğin olumlu yönü mü olur?", "15 yaşında evlenmesini neden basari hikayesi gibi anlatıyor" şeklinde yorumlar yapıldı.