25 kilo veren Bergüzar Korel\'den bikinili poz

Halit Ergenç ile 16 yıllık mutlu evlilikleri devam eden ve Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu olan Bergüzar Korel, sıkı diyet ve sporla 8 ayda tam 25 kilo vererek istediği fiziğe kavuşmuştu.

25 KİLOYU BÖYLE VERMİŞTİ

Korel'in herhangi bir ameliyat geçirmediği her gün 2 saat yürüyüş yaptığı ve 1 saat yüzdüğü öğrenildi. Hayatından süt ürünleri, şekeri ve glüteni çıkardığını söyleyen Bergüzar Korel, "Sevdiğim tüm lezzetleri alternatif tariflerle yapıyorum" dedi. Oyuncu ayrıca diyetisyeniyle de bu süreci kontrollü şekilde sürdürüyor.

PEMBE BİKİNİ İLE POZ VERDİ

Bu fiziksel aktivitelerin yanı sıra düzenli ve sağlıklı beslenmeye devam eden Korel yaz sezonunu da açtı. Pembe bikinisiyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaşan oyuncunun son haline beğeni yağdı.