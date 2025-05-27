25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel\'den bikinili poz
27.05.2025 08:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son olarak 'Annem Ankara' dizisinde rol alan Bergüzar Korel, 8 ayda 25 kilo vererek yaz sezonunu açtı. Sıkı bir diyet ve spor programıyla istediği fiziğe kavuşan Korel'in pembe bikinili fotoğrafı, Instagram'da beğeni topladı.

Halit Ergenç ile 16 yıllık mutlu evlilikleri devam eden ve Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu olan Bergüzar Korel, sıkı diyet ve sporla 8 ayda tam 25 kilo vererek istediği fiziğe kavuşmuştu.

25 KİLOYU BÖYLE VERMİŞTİ

Korel'in herhangi bir ameliyat geçirmediği her gün 2 saat yürüyüş yaptığı ve 1 saat yüzdüğü öğrenildi. Hayatından süt ürünleri, şekeri ve glüteni çıkardığını söyleyen Bergüzar Korel, "Sevdiğim tüm lezzetleri alternatif tariflerle yapıyorum" dedi. Oyuncu ayrıca diyetisyeniyle de bu süreci kontrollü şekilde sürdürüyor.

PEMBE BİKİNİ İLE POZ VERDİ

Bu fiziksel aktivitelerin yanı sıra düzenli ve sağlıklı beslenmeye devam eden Korel yaz sezonunu da açtı. Pembe bikinisiyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaşan oyuncunun son haline beğeni yağdı.

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

Bergüzar Korel, Annem Ankara, Instagram, Magazin, Sağlık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sadettin Erturk:
    dünyaya ahirete zararı olan Magazin haberlerini görmek istemiyorum Nasıl başarabilirim 34 9 Yanıtla
  • 6490203:
    pozların çok güzel gençlerimizin işine yarıyor teşekkür ederiz, eskiden dergi almak zorunda kalırlardı artık gerek kalmıyor 22 8 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    milletin bikinili pozu haber, akp milletvekilinin cakarli arabasini tanidiklarina verip o tanidiklarin da doner yemek icin ici dolu ve cakarlari yanan ambulansin onune park edip gitmeleri degil. ama arka tarafindan her turlu iddia uydurup rezalet! diye basliklarla chp aleyhine algi yapmak serbest. dun zehra kinik haberini niye sildiniz? 11 7 Yanıtla
  • 367236:
    son dakika pazarlama ajansı gururla sunar 7 1 Yanıtla
  • HÜS KARA:
    Buna da kalkma be. . 3 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 yıl sonra gelen şampiyonluk 90 yıl sonra gelen şampiyonluk
Camide tepki çeken görüntü Önce uyardı sonra tekme tokat saldırdı Camide tepki çeken görüntü! Önce uyardı sonra tekme tokat saldırdı
Sevgilisinden ayrılan kadın paraşütçü, uçaktan atlayark intihar etti Sevgilisinden ayrılan kadın paraşütçü, uçaktan atlayark intihar etti
Bu tahmin çok konuşulur Dev banka dolarTL için günü gününe rakam verdi Bu tahmin çok konuşulur! Dev banka dolar/TL için günü gününe rakam verdi
Hülya Avşar’dan sahnede Hakan Altun sürprizi Hülya Avşar'dan sahnede Hakan Altun sürprizi
ABD’de her hafta 300’den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor ABD'de her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı
Ankara’da ormanlara giriş yasaklandı Ankara'da ormanlara giriş yasaklandı
Fenerbahçe ayrılık var Yıldız futbolcu geri dönüyor Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor
Katy Perry, sahnede şarkı söylediği sırada sütyeni açıldı Katy Perry, sahnede şarkı söylediği sırada sütyeni açıldı
Gelinin istediği mehir yakınlarını bile isyan ettirdi: Babam ne yaptın Gelinin istediği mehir yakınlarını bile isyan ettirdi: Babam ne yaptın!

09:19
Fenerbahçe’ye mağlubiyeti getiren an
Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
09:02
Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
08:20
Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu 8 şirkete kayyum atandı
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
08:05
İnfaz düzenlemesinin detayları 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
04:38
İstanbul’da eğlence mekanına el bombalı saldırı
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı
14:47
Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü
Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü
14:47
Otomotiv devinde kriz 3 bin kişi işten çıkarılacak
Otomotiv devinde kriz! 3 bin kişi işten çıkarılacak
14:05
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
14:02
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
14:01
Ebru Yaşar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında kızı ve oğluyla sahneye çıktı
Ebru Yaşar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında kızı ve oğluyla sahneye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 09:50:41. #7.13#
SON DAKİKA: 25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.