70 Yaşındaki Nihat Kurt Eksi 15 Derecede Yüzüyor - Son Dakika
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Yaşam

70 Yaşındaki Nihat Kurt Eksi 15 Derecede Yüzüyor

70 Yaşındaki Nihat Kurt Eksi 15 Derecede Yüzüyor

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 70 yaşındaki Nihat Kurt, eksi 15 derece soğukta kısmen buz tutan Kelkit Çayı'nda yüzerek sağlığını koruduğunu söylüyor. Yüzme tutkusunu kış aylarında da sürdüren Kurt'un bu görüntüleri sosyal medyada dikkat çekti.

03.12.2024 14:58  Güncelleme: 15:00
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GÜMÜŞHANE'de Nihat Kurt (70), eksi 15 derece soğuk havada kısmen buz tutan Kelkit Çayı'nda yüzüyor.

Kelkit ilçesi Ağıl köyünde yaşayan, 19 torun sahibi Nihat Kurt, ilerleyen yaşına rağmen yaz-kış demeden yüzme tutkusundan vazgeçemediğini söyledi. Kurt, karla kaplı köyünde eksi 15 derece soğuk havada kısmen buz tutan Kelkit Çayı'na girip yüzdü. Kurt'un karla kaplı bölgede yüzdüğü anları, sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

Son yıllarda sağlığı için soğuk suda yüzdüğünü anlatan Nihat Kurt, "Ben kendimden eminim, sağlığım için yapıyorum. Karlı havada suya girip yüzüyorum. Gençler yapmıyor. Ben torunlarıma yapmalarını söylüyorum, sadece 8 yaşındaki torunum karın içinde yuvarlanıyor. Yapmaya çalışıyor. Gençlere öneriyorum, sağlığa iyi gelir. Endişe duyan yakınlarım bana kalbimin duracağını söylüyorlar, halbuki soğuk suya girince kan daha iyi hareket eder. Bu aktivite kan akışıma iyi geliyor" diye konuştu.

HABER: Selda FIRAT KAMERA: KELKİT(Gümüşhane),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam 70 Yaşındaki Nihat Kurt Eksi 15 Derecede Yüzüyor - Son Dakika

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