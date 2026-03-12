73 Yaşındaki Kadın 38 Saat Sonra Bulundu - Son Dakika
73 Yaşındaki Kadın 38 Saat Sonra Bulundu

73 Yaşındaki Kadın 38 Saat Sonra Bulundu
12.03.2026 10:07
Döndü Adalı, Ulus'ta kaybolduktan 38 saat sonra yamaçta donmak üzereyken bulundu, hastaneye kaldırıldı.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde kendisine ulaşılamayınca arama çalışması başlatılan Döndü Adalı (73), 38 saat sonra donmak üzereyken bulundu. Yamaçtan düştüğü belirlenen Adalı, hastanede tedaviye alındı.

Ulus ilçesine bağlı Buğurlar köyünde hayvancılık yapan Döndü Adalı, önceki gün araziye otlaması için bıraktığı hayvanlarını getirmek için evden ayrıldı. Adalı eve dönmeyince ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla köye sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama çalışması başlattı. Köylüler de çalışmalara destek verdi. Döndü Adalı, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki yamaçta, kaybolduktan 38 saat sonra bulundu. Kadının yamaçtan düştüğü ve bu nedenle eve geri dönemediği anlaşıldı. Adalı'nın hipotermi geçirmek üzere olduğu belirlendi. Donmak üzere olan kadına jandarma montunu verdi ve battaniyeye sardı. Adalı, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Döndü Adalı'nın hayati tehlikesi sürüyor.

Kaynak: DHA

