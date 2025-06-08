9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti - Son Dakika
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Yaşam

9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti

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9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti
08.06.2025 09:33
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9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti
Haber Videosu

Bir vatandaş, aynı yol üzerinde 300 metre arayla 70, 50 ve yeniden 70 km/s hız sınırı tabelası gördüğü güzergahta 9 bin 200 TL ceza yediğini söyleyerek duruma isyan etti. Tepkisini cep telefonuyla kayda alan vatandaşın videosu kısa sürede viral oldu.

Bir vatandaşın hız sınırı uygulamasına yönelik tepkisi gündem oldu. Yolda giderken aynı güzergâh üzerinde 300 metre içinde üç farklı hız sınırı tabelası gören vatandaş, karşılaştığı durumu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

"BUNUN YÜZÜNDEN 9 BİN 200 LİRA CEZA YEDİM"

Görüntülerde, önce 70 km/s hız sınırı tabelası görülüyor. Kısa bir mesafe sonra bu sınır 50 km/s'ye düşerken, birkaç yüz metre ileride yeniden 70 km/s tabelasıyla karşılaşılıyor. Bu duruma tepki gösteren sürücü "Ben bunun yüzünden 9 bin 200 lira ceza yedim" diyerek isyan etti.

O ANLAR KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Söz konusu video sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Pek çok kullanıcı, kararsız tabela uygulamalarının sürücüler için kafa karıştırıcı olduğunu vurgulayarak benzer cezalardan şikayet etti. Vatandaşlar, yetkililere net ve tutarlı trafik işaretlemesi çağrısında bulundu.

Cep Telefonu, trafik, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mert Kartal:
    Resmen Vatandaşın tuzağa dusurulup parasını çalmak bu.Devlet yapmaz bunu.Yoneten hırsızların işi. 96 8 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    amaç vatandaşı yolmak, kazaları önlemek değil… 82 6 Yanıtla
  • Halis demir:
    EKO ZARARA SOKTU ÜLKEYİ DEVLET 560 MİLYARI BİR YERDEN ÇIKARACSK YAVAŞ GİDİN PARANIZI KAPTIRMAYIN 21 33 Yanıtla
  • Fatma BALCI:
    Halk olarak sesimiz çıkmadıkça kölelik düzeni daha da artacak 43 5 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Arkadaş sonuna kadar haklısın o tabelalar SATA SATA SATACAK BIRSEY KALMAYINCA PARA TUZAGI KURUYORLAR. İnşallah seçimde benden oy isterler. 35 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: 9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti - Son Dakika
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