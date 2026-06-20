Aile YKY\'de Birlikte Sınava Girdi

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Sevda Yağar (43), çocukları Hayrünnisa Yağar (23) ve Taha Yağar (19) ile birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) aynı okulda girip, aynı heyecanı yaşadı.

Erciş ilçesi Camikebir Mahallesi'nde yaşayan ev hanımı Sevda Yağar, ortaokul ve lise eğitimini açık öğretim ile tamamladıktan sonra üniversiteye girmek için çocuklarıyla bugün Kazım Karabekir İlköğretim Okulu'nda sınava girdi. Sınav çıkışında konuşan Sevda Yağar, "En büyük hayalim üniversite okumaktı. Bu hayalimi 2 çocuğumla birlikte üniversiteye girerek gerçekleştireceğim inşallah. Ortaokul ve lise öğrenimimi açık öğretim aracılığıyla tamamladım. Bugün de üniversite sınavına girmenin mutluluğunu yaşıyorum. Umarım bu davranışım güzel bir örnek olur. İnşallah güzel bir sonuç alırız ve çocuklarımla birlikte üniversiteyi kazanırız" dedi.

Hayrünnisa Yağar ise "Bu benim ikinci sınavım. Annem ve kardeşimle aynı okulda sınava girmek benim için çok anlamlıydı" diye konuştu.

Yoğun bir hazırlık süreci geçirdiğini ifade eden Taha Yağar ise "Bu sınavda annem ve ablamla aynı okulda sınava girmek beni çok mutlu etti. Umarım güzel yerleri kazanırız. Ayrıca okumanın yaşının olmadığını bugün annemin örnek davranışıyla bir kez daha gördük" ifadelerini kullandı.