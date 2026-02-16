Alaşehir'de Erken Bahar Endişesi - Son Dakika
Yaşam

Alaşehir'de Erken Bahar Endişesi

16.02.2026 11:18
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle badem ve erik ağaçları çiçek açtı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle badem ve erik ağaçları şubat ayında çiçek açtı. Çiftçiler ise olası don riskine karşı endişe duyduklarını belirtti.

Alaşehir ilçesinde ocak ayında hava sıcaklıklarının 10-12 derece, şubat ayında ise gündüz saatlerinde 12-13 derecelere kadar ulaştı. Bu nedenle badem ve erik ağaçları şubat ayında çiçek açtı. Doğada papatyalar ve çeşitli çiçekler de açtı. Yağışlı geçen günlere rağmen sıcaklıkların yüksek seyretmesi, ilçede erken bahar görüntülerinin oluşmasına neden oldu. Çiftçi Bekir Şahal, erken çiçeklenmenin risk taşıdığını belirtip, "Havalar şu an ılık ancak ilerleyen günlerde soğuk hava gelebilir. Olası bir don olayında açan çiçekler zarar görebilir ve ağaçlar meyve veremeyebilir. Yağışların fazla olması sevindirici, toprak suya doydu, barajlarımız doldu, yıllardır akmayan derelerimiz akmaya başladı ancak sıcak havalar meyve ağaçlarının erken çiçek açmasına neden oldu. Bu da biz çiftçiler için tedirginlik oluşturuyor" dedi.

Uzmanlar ise ani sıcaklık değişimlerinin bitkilerin gelişim sürecini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerek, özellikle gece sıcaklıklarında yaşanabilecek ani düşüşlerin erken açan çiçeklerde zarara yol açabileceğini belirtti.

Kaynak: DHA

SON DAKİKA: Alaşehir'de Erken Bahar Endişesi
