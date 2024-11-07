Ankaralı Turgut'un kızı babasıyla fotoğrafını paylaştı: Babam, bizi bırakma - Son Dakika
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Yaşam

Ankaralı Turgut'un kızı babasıyla fotoğrafını paylaştı: Babam, bizi bırakma

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Mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğren Ankaralı Turgut'un durumu ciddiyetini korurken kızından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

07.11.2024 15:19
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Ünlü türkücü 'Ankaralı Turgut' bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırılan şarkıcının entübe edildiği ortaya çıkmıştı. Daha sonra birçok sitede şarkıcının hayatını kaybettiği iddia edilmiş ve kızı bu konuda açıklama yapmıştı. Haberleri yalanlayan kızı babası ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Babasının sağlık durumunun kritik olduğunu söyleyen Eylem Boran sevenlerinden dua istedi.

"GİTME, BİZİ BIRAKMA NE OLUR"

Ünlü ismin kızı paylaşımında "Kurban olurum babam... Gitme, bizi bırakma ne olur. Allah'ım alma babamı bizden ne olur Allah'ım" ifadelerine yer verdi.

İşte Ankaralı Turgut'un kızının o paylaşımı;

Ankaralı Turgut'un kızı babasıyla fotoğrafını paylaştı: Babam, bizi bırakma
Ankaralı Turgut\'un kızı babasıyla fotoğrafını paylaştı: Babam, bizi bırakma

Ankaralı Turgut, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ankaralı Turgut'un kızı babasıyla fotoğrafını paylaştı: Babam, bizi bırakma - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Merdan Ateş:
    ALLAH şifa versin 7 1 Yanıtla
  • Merdan Ateş:
    saçlarıni boyamışlar mi 2 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ankaralı Turgut'un kızı babasıyla fotoğrafını paylaştı: Babam, bizi bırakma - Son Dakika
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