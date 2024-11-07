Ankaralı Turgut\'un kızı babasıyla fotoğrafını paylaştı: Babam, bizi bırakma

Yaşam

Ünlü türkücü 'Ankaralı Turgut' bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırılan şarkıcının entübe edildiği ortaya çıkmıştı. Daha sonra birçok sitede şarkıcının hayatını kaybettiği iddia edilmiş ve kızı bu konuda açıklama yapmıştı. Haberleri yalanlayan kızı babası ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Babasının sağlık durumunun kritik olduğunu söyleyen Eylem Boran sevenlerinden dua istedi.

"GİTME, BİZİ BIRAKMA NE OLUR"

Ünlü ismin kızı paylaşımında "Kurban olurum babam... Gitme, bizi bırakma ne olur. Allah'ım alma babamı bizden ne olur Allah'ım" ifadelerine yer verdi.

İşte Ankaralı Turgut'un kızının o paylaşımı;