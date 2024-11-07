Ünlü türkücü 'Ankaralı Turgut' bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırılan şarkıcının entübe edildiği ortaya çıkmıştı. Daha sonra birçok sitede şarkıcının hayatını kaybettiği iddia edilmiş ve kızı bu konuda açıklama yapmıştı. Haberleri yalanlayan kızı babası ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Babasının sağlık durumunun kritik olduğunu söyleyen Eylem Boran sevenlerinden dua istedi.
Ünlü ismin kızı paylaşımında "Kurban olurum babam... Gitme, bizi bırakma ne olur. Allah'ım alma babamı bizden ne olur Allah'ım" ifadelerine yer verdi.
İşte Ankaralı Turgut'un kızının o paylaşımı;
Son Dakika › Yaşam › Ankaralı Turgut'un kızı babasıyla fotoğrafını paylaştı: Babam, bizi bırakma - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)