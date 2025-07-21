Antalya'da Sıcak Hava Kaosu

ANTALYA'da gece 30 dereceye ulaşan hava sıcaklığı ve yüksek nemden bunalanlar geceyi Konyaaltı Sahili'nde geçirip serinlemeye çalıştı. 'Çok sıcak' havanın yaşandığı kentte, 08.30'da sıcaklık 35 dereceye yükseldi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın 53 dereceye yükselmesi beklenen Antalya'da, sıcak hava kentte hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde sıcaklığın 30 dereceye ulaştığı Antalya'da, nemin de etkisiyle bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahlamayı tercih etti. Çakıl taşları üzerine serdikleri hasır ya da battaniye gibi örtülerde uyuyanlar, güneşin doğuşuyla sıcaklığın daha da artmasından dolayı denize girerek serinledi. Bazıları da sabahın ilk saatlerinde sahile gelip denizde yüzmeyi tercih etti. Mevsim normallerinin üzerinde yaşanan 'çok sıcak' hava nedeniyle saat 08.30'da termometreler 35 dereceyi gösterdi.