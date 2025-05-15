Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti

Trabzon'da aracının gaz teli kopan bir sürücü, arızaya karşı sıra dışı bir yöntem geliştirdi. Aracının kaputunun içinden geçirdiği bir ipi direksiyonun yanına bağlayan sürücü, bu ipi çekerek gaz verip yoluna devam etti. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede gündem oldu. Videoyu izleyenler "Tam Trabzonlu zekasına yakışan bir çözüm" demekten kendini alamadı.