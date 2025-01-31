Aras Bulut İynemli'nin acı kaybı: Babası Cengiz İynemli'yi kaybetti - Son Dakika
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Yaşam

Aras Bulut İynemli'nin acı kaybı: Babası Cengiz İynemli'yi kaybetti

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Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü ismin babası Cengiz İynemli, hayatını kaybetti. Show TV'nin ilgiyle izlenen dizi 'Deha'da rol alan Aras Bulut İynemli, babasının ölüm haberiyle yıkıldı. Ünlü oyuncunun babası Cengiz İynemli 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

31.01.2025 13:23  Güncelleme: 13:42
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Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü ismin babası Cengiz İynemli, hayatını kaybetti.

Cenaze ilanında, "Merhum Ali İynemli ve Merhume İsmet İynemli'nin oğlu, Atilla, Osman ve Yavuz'un kardeşleri, Sevtap Daner İynemli'nin kıymetli eşi, Orçun, Yeşim ve Aras Bulut'un sevgili babaları, Tuğra ve Ada'nın biricik dedeleri Cengiz İynemli Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" ifadeleri kullanıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Cengiz İynemli, bugün ikindi vakti Kilyos Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Aras Bulut İynemli\'nin acı kaybı: Babası Cengiz İynemli\'yi kaybetti

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Son Dakika Yaşam Aras Bulut İynemli'nin acı kaybı: Babası Cengiz İynemli'yi kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yasar Yavuz:
    kardeşim E başsağlığı dilerim Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 31 0 Yanıtla
  • Atilla Avan:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar diliyorum. 22 0 Yanıtla
  • Aziz Karademir:
    nerede defnedilecek bir görelim 2 9 Yanıtla
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