Arif Kocabıyık tekrar gözaltına alındı - Son Dakika
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Yaşam

Arif Kocabıyık tekrar gözaltına alındı

Arif Kocabıyık tekrar gözaltına alındı

Cumhurbaşkanına hakaretten geçtiğimiz günlerde tutuklanan ve dün serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık'ın, sabah saatlerinde tekrar gözaltına alındı.

15.05.2025 09:52
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Yaptığı sokak röportajları videoları ile tanınan Arif Kocabıyık, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Gerekçe olarak, Kocabıyık'ın sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği bir röportaj kesiti yayınlaması gösterildi.

7 GÜN TUTUKLU KALDI

Kocabıyık ifadesi alındıktan sonra tutuklandı. Ardından avukatının yaptığı itiraz üzerine 7 gün sonra serbest bırakıldı.

SAVCI GÖZALTI KARARI VERDİ

Ancak Kocabıyık'ın özgürlüğü kısa sürdü. Fenomenin tekrar gözaltına alındığını açıklayan avukatı, "Arif Kocabıyık yeniden gözaltına alındı. Savcı, bir ay önce Arif'in ifadesini aldırıp emniyetten serbest bıraktırdığı iki dosyayı gerekçe göstererek KESİN nitelikteki tahliye kararına itiraz etti. Tahliye kararı veren mahkeme itirazı reddetti. Bunun üzerine Savcı kendisi gözaltı kararı aldı." paylaşımını yaptı.

Sosyal Medya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Arif Kocabıyık tekrar gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • 340856:
    Mal yine ağzını tutamamıştır. muz cumhuriyeti değil burası dikkatli konuşucaksın. 72 41 Yanıtla
  • 454545:
    Sayin savciya nereden talimat geliyor acaba? Artik su savcilarin yakasini birakinda adam gibi işlerini yapsinlar talimatla degil 39 54 Yanıtla
  • Arif Arslan:
    savci savci degilki kukla... 22 46 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Ya bunlar hukuk adamı değil arkadas, bunların kimin adamı olduğu belli, Anayasadan TC bir hukuk devletidir ibaresini çıkarın bari ,Elalem bi yeriyle gülüyor. 14 26 Yanıtla
  • BARIŞ MALAK:
    bankamatik sıçanı kendini bi halt zannediyor 15 7 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Gezi zekalı nerede kalmıştık diye çıkar çıkmaz iğrenç bi video almıştı salak 17 5 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    savcida hedef yüksek 6 14 Yanıtla
  • 1616:
    Ne günlere kaldık...bir taraftan af .diğer taraftan içeri atmalar .özgürlük bitti bu ulkede 2 7 Yanıtla
  • Baarn22!:
    bacaksiz degince bozulmustu bana salo boyundan buyuk islere kalkisirsa olacagi bu 6 1 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Trollerin efendisi, fitneci başı 2 3 Yanıtla
  • Cengiz Başal:
    kırrrrrrrr. 2 3 Yanıtla
  • aragorn:
    OHHHH İYİ OLMUŞ ÇIKAR ÇIKMAZ NERDE KALMIŞTIR DERSEN ANNENİ ÖPERLER 1 1 Yanıtla
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