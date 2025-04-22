Babasını sadece 12 gün görebildi! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü - Son Dakika
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Yaşam

Babasını sadece 12 gün görebildi! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü

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Türk müziğinin unutulmaz sesi İbrahim Erkal, aramızdan ayrılışının 8. yılında şarkıları ve anılarıyla hafızalarda yaşıyor. ''Canısı'' ile gönüllere dokunan sanatçının en küçük kızı Elif Su ise artık büyüdü. Babasını sadece 12 gün görebilen Elif Su'nun son görüntülerindeki benzerlik duygulandırdı.

22.04.2025 16:35  Güncelleme: 16:52
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Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İbrahim Erkal, aramızdan ayrılalı tam 8 yıl oldu. "Yalnızım", "Sırılsıklam" ve "Canısı" gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla gönüllerde taht kuran sanatçı, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti.

ANİ ÖLÜMÜ SEVENLERİNİ YASA BOĞMUŞTU

12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybederek yere düşen ve kafasını vuran Erkal, beyin kanaması geçirmişti.

Babasını sadece 12 gün görebildi! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü

Hastaneye kaldırılan Erkal, tam 29 gün süren yaşam savaşını ne yazık ki kaybetmişti. Henüz 50 yaşında hayata veda eden sanatçının ani ölümü, hayranlarını yasa boğmuş, geride gözü yaşlı bir eş ve üç çocuk bırakmıştı.

Babasını sadece 12 gün görebildi! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü

SENELER HIZLI GEÇTİ

İbrahim Erkal'ın en küçük kızı Elif Su, babasını yalnızca 12 gün görebildi. Babasının vefatından sonra onunla çekilmiş birkaç fotoğraf dışında hiçbir anısı kalmayan Elif Su bugün büyüdü. Sosyal medyada paylaşılan güncel görüntülerinde ise küçük kızın babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Babasını sadece 12 gün görebildi! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü
Babasını sadece 12 gün görebildi! İbrahim Erkal\'ın kızı Elif Su büyüdü
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Son Dakika Yaşam Babasını sadece 12 gün görebildi! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • İsik Hizi:
    Çok ama çok severdim bir iş gereği Erzurum'a da gittim hangi esnafa girsem çok güzel iyilikle anarlardi severlerdi bazı dükkanlarda resimleri vardı Erzurum halkına baya dokunmuş yardımı dokunmuş olmalı her dükkan hayranıydı.Allah rahmet eylesin 84 0 Yanıtla
  • Ugur164455:
    Rabbim Gani Gani Rahmet eylesin Mekanı Cennet olsun 67 0 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    mütevazi güzel insandı. şarkıları müzik yorumu mükemmel örnek insandı.Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah eşine kızına sağlıklı mutlu uzun ömürler versin 60 0 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Canısı 14 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Babasını sadece 12 gün görebildi! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü - Son Dakika
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