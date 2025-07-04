Bakanlık ifşa etti: Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi

İstanbul Küçükçekmece merkezli KALE Tüketim Maddeleri ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından piyasaya sürülen siyah çayda ciddi bir gıda güvenliği ihlali tespit edildi. "Şirin Çay" adıyla satılan ürünün 003 parti numaralı örneğinde yapılan laboratuvar analizlerinde, çayda bulunması yasak olan gıda boyası maddesi bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1 Temmuz 2025 tarihli resmi denetim sonuçlarına göre, ürünün içeriğinde yer alan boya maddesi, insan sağlığına zarar verebilecek nitelikte ve çay gibi doğal ürünlerde kesinlikle yer almaması gerekiyor.

"GÖRÜNÜM UĞRUNA SAĞLIK RİSKİ"

Gıda güvenliği uzmanları, çayın doğal rengini ve görünümünü yapay yollarla güçlendirmek için kullanılan bu tür katkı maddelerinin, yalnızca ürün kalitesini değil, halk sağlığını da tehdit ettiğini vurguluyor. Uzun süreli tüketimde bu tür boyaların karaciğer ve böbrek gibi hayati organlarda ciddi hasarlara yol açabileceği, hatta bazı maddelerin kanserojen etki taşıyabileceği ifade ediliyor.

TÜKECİLERE UYARI: PARTİ NUMARASINA DİKKAT

Yetkililer, özellikle "Şirin Çay" markalı ve 003 parti numaralı ürünü satın alan vatandaşların bu çayı kesinlikle tüketmemeleri ve ürünü imha etmeleri ya da ilgili mercilere bildirmeleri gerektiğini hatırlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tespit edilen aykırılıklarla ilgili gerekli idari işlemlerin başlatıldığını duyururken, benzer ihlallerin önüne geçmek için denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi.