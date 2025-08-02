Olay, 12.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi 1028'inci Sokak'ta meydana geldi. Balkonda oyun oynadığı sırada korkuluklara tırmanan Merve A., dengesini kaybedince 3 katlı binanın 1'inci katından düştü. 4 metre yükseklikten düşen Merve A., ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Merve A.'nın hayati tehlikesi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Yaşam › Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Kız Ağır Yaralandı - Son Dakika
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