Bedirhan\'ın Doğum Günü Kutlaması Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yaşam

AKSARAY'da 'Bugün benim doğum günüm. Kutlamak için korna çal' yazılı kartonu sırtına asan Bedirhan Süs (20), sürücülerin korna çalıp doğum gününü kutlamasını kamera kaydına alıp, sosyal medyada yayınladı.

Üniversite öğrencisi Bedirhan Süs, doğum günü olan 15 Aralık'ta 'Bugün benim doğum günüm. Kutlamak için korna çal' yazılı kartonu sırtına asıp motosikletiyle trafikte yol aldı. Bazı sürücüler de yazıyı görüp, kornaya basarak Bedirhan Süs'ün doğum gününü kutladı. Süs de o anları kameraya kaydedip, sosyal medyada yayınladı. Yayınlanan videoyu kısa sürede yüzlerce kişi izledi.