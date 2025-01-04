Berlin Hayvanat Bahçesi\'nde Noel Gelenekleri

Yaşam

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de bulunan hayvanat bahçesi yetkilileri, her yıl bir gelenek olarak satılamayan yılbaşı ağaçlarını hayvanlara veriyor. Bu yılda satılamayan ağaçlar hayvanat bahçesinin sakinlerine ikram edildi.

Berlin Hayvanat Bahçesi yetkilileri açıklama yaparak satılamayan yılbaşı ağaçlarının hayvanat bahçesinin sakinlerine verildiğini ifade etti. Yapılan açıklamada, "Her yıl olduğu gibi bugün de hayvanlar geleneksel olarak satılmayan Noel ağaçları beslendi. Ren geyikleri ve fillerin yanı sıra zürafalar da ilk kez bu geleneğe katıldı" denildi.