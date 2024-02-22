Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen\'in tedavisine hastanede devam edilecek

Yaşam

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah rolünü oynayan Settar Tanrıöğen geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirdi. İki kez ameliyat olan yaklaşık 4 haftadır hastanede tedavi gören Tanrıöğen bir aksilik olmazsa yarın taburcu edilmesi planlanıyordu ancak iyileşme süresi beklenenden yavaş ilerlediği için tedavisine devam edilme kararı alındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, beyin kanaması geçiren Tanrıöğen, 26 Ocak tarihinden beri özel bir hastanede tedavi görüyor. Birer gün aralıklarla 2 kez ameliyat edilen usta oyuncunun yarın taburcu olması planlanıyordu. 61 yaşındaki usta oyuncunun doktorları tedavinin hastanede devam etmesine karar verdi. Doktorların ziyaret yasağı koyduğu Tanrıöğen başrol olduğu Kızılcık Şerbeti'nde 2 bölüm daha yer alamayacak.