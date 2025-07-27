Bitkin Dağ Keçisi Bakıma Alındı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde yorgun ve bitkin halde bulunan dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bakıma alındı.

Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nde yaşayanlar dün küçükbaş hayvanlarını merada otlatırken, yaylada yorgun ve bitkin halde dağ keçisi buldu. Dağ keçisini mahalleye getirip su ve yiyecek veren mahalleli daha sonra durumu Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, dağ keçisini Van'a getirildi. Bakıma alınan dağ keçisinin gözlerinde problem olduğu tespit edildi. Keçinin tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı belirtildi.

Dağ keçisi ile yakından ilgilenen Çatbayır Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan, merada bitkin halde bulunan dağ keçisini bakıma alınmak üzere ekiplere teslim ettiklerini söyledi.