Bitlis'te Kış Hazırlıkları Başladı

BİTLİS'te kış ayları sona ermeden, gelecek kışın yakacak hazırlıkları başladı. Kış boyunca ağıllarda biriken hayvan dışkıları, köylüler tarafından kalıplar halinde kesilerek dışarıda kurumaya bırakılıyor. Yaz boyunca güneşte kuruyan tezekler, kışın soba ve tandırlarda yakıt olarak kullanılıyor.

Merkeze bağlı Küllüce köyünde her yıl bu dönemlerde bir araya gelen köylüler, ağıllardaki hayvan dışkılarını imece usulü kesip el arabalarıyla taşıyarak ağıl dışında istifliyor. Köylüler, farklı günlerde farklı bir ailenin ağılında toplanıp çalışmayı sürdürdüklerini, bu geleneği yıllardır yaşattıklarını belirtiyor. Çalışmayı daha keyifli hale getirmek için zaman zaman türküler de söyleyen köylüler, kısa sürede işi tamamlıp bir sonraki ağıla geçiyor.

Köylülerden Şehmus Atalay, her yıl aynı hazırlığı yaptıklarını ifade ederek, "Yaz aylarında kuruması için tezekleri ağılın dışında bir yerde istifliyoruz. Yaz boyunca kuruyan tezekler, kış aylarında yakacak olarak kullanılıyor" dedi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,