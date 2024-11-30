BOLU'da etkili olan kar yağışlarının ardından karla kaplanan Gölcük Tabiat Parkı'nın havadan dron ile çekilen görüntülerinde, ortaya eşsiz manzaralar çıktı.
Kentin doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, etkili olan yoğun kar yağışlarının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Tabiat parkında kar kalınlığı yarım metreye ulaşırken çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı. Çam ormanları arasında saklı Gölcük'te, karla kaplanan ormanların ve gölün, havadan dron ile çekilen görüntülerinde ortaya eşsiz manzaralar çıktı.
Son Dakika › Yaşam › Bolu'da Karla Kaplanan Gölcük Tabiat Parkı'nın Eşsiz Manzaraları - Son Dakika
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